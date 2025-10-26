شاهد ردة فعل صادمة من فينيسيوس بعد استبداله بالكلاسيكو

فقد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أعصابه عندما قرر المدرب تشابي ألونسو استبداله أمام برشلونة في الكلاسيكو، مساء اليوم الأحد.

ففي الدقيقة 72 قرر ألونسو استبدال النجم البرازيلي بمواطنه رودريغو، في وقت كان النادي الملكي متقدما 2-1. لكن فينيسيوس لم يستسغ قرار مدربه وانفجر غضبا وتوجه لغرفة تبديل الملابس.

فعندما رفع الحكم الرابع اللافتة لريال مدريد لإجراء التبديلات، أدرك البرازيلي أنه من اختير لمغادرة الملعب، وسرعان ما انفجر بنظرات استغراب واضحة "أنا! أنا! أنا!" وكررها مرارًا وتكرارًا، كأنه غير قادر على فهم ما تراه عيناه.

I understand him, Vinicius Jr was cooking and this is the biggest game. pic.twitter.com/RDMiuCN4o7 — TC (@totalcristiano) October 26, 2025

وقد أثار تصرف فينيسيوس غضب جماهير "سانتياغو برنابيو" الذين لم يفهموا موقف اللاعب البرازيلي قبل نهاية المباراة.

وكان فينيسيوس يُقدم مباراة جيدة حاسمًا في تصرفاته، ويُشكل خطرًا كبيرًا في منطقة جزاء برشلونة بهجماته المُستمرة.

وخلال 72 دقيقة قضاها على أرض الملعب، أكمل النجم البرازيلي 5 من 6 مراوغات (83%) وفاز بـ7 من 11 مواجهة (64%) ومرر 8 من 15 تمريرة صحيحة (53%).