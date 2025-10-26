رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

شاهد ردة فعل صادمة من فينيسيوس بعد استبداله بالكلاسيكو

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior walks past Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso as he is substituted during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 26 , 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
فينيسيوس استشاط غضبا بعد استبداله من طرف المدرب تشابي ألونسو (الفرنسية)
Published On 26/10/2025
آخر تحديث: 21:00 (توقيت مكة)

فقد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أعصابه عندما قرر المدرب تشابي ألونسو استبداله أمام برشلونة في الكلاسيكو، مساء اليوم الأحد.

ففي الدقيقة 72 قرر ألونسو استبدال النجم البرازيلي بمواطنه رودريغو، في وقت كان النادي الملكي متقدما 2-1. لكن فينيسيوس لم يستسغ قرار مدربه وانفجر غضبا وتوجه لغرفة تبديل الملابس.

فعندما رفع الحكم الرابع اللافتة لريال مدريد لإجراء التبديلات، أدرك البرازيلي أنه من اختير لمغادرة الملعب، وسرعان ما انفجر بنظرات استغراب واضحة "أنا! أنا! أنا!" وكررها مرارًا وتكرارًا، كأنه غير قادر على فهم ما تراه عيناه.

وقد أثار تصرف فينيسيوس غضب جماهير "سانتياغو برنابيو" الذين لم يفهموا موقف اللاعب البرازيلي قبل نهاية المباراة.

وكان فينيسيوس يُقدم مباراة جيدة حاسمًا في تصرفاته، ويُشكل خطرًا كبيرًا في منطقة جزاء برشلونة بهجماته المُستمرة.

وخلال 72 دقيقة قضاها على أرض الملعب، أكمل النجم البرازيلي 5 من 6 مراوغات (83%) وفاز بـ7 من 11 مواجهة (64%) ومرر 8 من 15 تمريرة صحيحة (53%).

المصدر: الجزيرة + ماركا

