كشف تقرير بريطاني عن سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة برينتفورد وضيفه ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وألحق برينتفورد أمس بليفربول حامل اللقب، الهزيمة الرابعة على التوالي في "البريميرليغ" بعدما فاز عليه 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب جيتيك.

سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبرينتفورد

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن انطلاق الشوط الثاني من المباراة تأخر بسبب تعرّض الحكم سايمون هوبر لإصابة مفاجئة منعته من مواصلة إدارة اللقاء تحكيميا.

Simon Hooper got an injury while refereeing Brentford vs Liverpool 🤕 He was replaced by the fourth official, Tim Robinson, at half-time 🔄 pic.twitter.com/tIsFbvesTH — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 25, 2025

واضطر بديله تيم روبنسون لاستكمال المباراة، لكن قبل ذلك أجرى عمليات الإحماء وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط الثاني.

وكان الحكم الأساسي هوبر قد أثار غضب جماهير الفريق المحلي، بعد أن تمكن ميلوش كيركز لاعب ليفربول من تسجيل هدف تقليص الفارق (1-2) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، رغم أنه أعلن عن 3 دقائق فقط.

وعبّرت جماهير برينتفورد عن غضبها الشديد من استمرار اللعب رغم انتهاء الوقت بدل الضائع وهو ما سمح لليفربول بتسجيل هدفه الأول، حيث أطلقت صافرات الاستهجان بين الشوطين.

وعندما اتضح لها أن الحكم هوبر لن يكمل المباراة وأن زميله روبنسون سيحل مكانه، قابلت الجماهير ذلك بتصفيق ساخر على حد وصف الصحيفة.

ورغم الإصابة، من المقرر أن يعود هوبر الذي بدأ مسيرته التحكيمية في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015 وتمت ترقيته إلى مجموعة حكام النخبة بعدها بـ3 سنوات، لإدارة المباريات بشكل طبيعي.

وحقق برينتفورد فوزه الرابع هذا الموسم في البريميرليغ مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد، ليستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

نتائج كارثية لليفربول

وعلى الجهة المقابلة تراجع ليفربول الذي يمر بسلسلة سلبية من النتائج، إلى المركز السادس وفي رصيده 15 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي سيستقبل ضيفه كريستال بالاس اليوم ضمن الجولة ذاتها.

وخسر ليفربول مبارياته الثلاث السابقة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، تشلسي ومانشستر يونايتد (بنفس النتيجة 1-2)، والرابعة تواليا أمام برينتفورد 2-3.

وتُعد سلسلة النتائج هذه هي الأسوأ بالنسبة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ فبراير/شباط 2021.

يُذكر أن ليفربول خسر بالفعل عددا من المباريات هذا الموسم بالبريميرليغ، يعادل ما خسره طوال الموسم الماضي (2024-2025).