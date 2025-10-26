اللاعبون الأعلى أجرا في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد قائمة اللاعبين الأعلى أجرا بين لاعبي فريقه والغريم برشلونة، وذلك قبل كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب.

ويستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة الـ10 من الليغا، في مباراة ستنطلق عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتواجد مبابي (26 عاما) في القمة بسبب راتبه السنوي الكبير الذي يتخطى حاجز الـ31 مليون يورو بقليل، بفارق 9 ملايين تقريبا عن زميله في الفريق النمساوي دافيد ألابا في المركز الثاني.

أما أعلى اللاعبين أجرا من برشلونة فيمتلكه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بفضل راتبه السنوي الذي يقترب من 21 مليون يورو، وهو الثالث بين لاعبي الفريقين في القائمة.

وضمت القائمة 21 لاعبا من الفريقين، موزّعة على 12 من ريال مدريد مقابل 9 من برشلونة.

تاليا قائمة باللاعبين الأعلى أجرا في الكلاسيكو وفق صحيفة "آس" الإسبانية:

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 601 ألف، الراتب السنوي 31.25 مليونا. النمساوي دافيد ألابا (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 433 ألفا، الراتب السنوي 22.5 مليونا. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): الراتب الأسبوعي 400.5 ألفا، الراتب السنوي 20.83 مليونا. الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 400.5 ألفا، الراتب السنوي 20.83 مليونا. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 400.5 ألفا، الراتب السنوي 20.83 مليونا. الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة): الراتب الأسبوعي 365.4 ألفا، الراتب السنوي 19 مليونا. الأورغواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 320.5 ألفا، الراتب السنوي 16.67 مليونا. البرازيلي رافينيا (برشلونة): الراتب الأسبوعي 320.5 ألفا، الراتب السنوي 16.67 مليونا. الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 320.5 ألفا، الراتب السنوي 16.67 مليونا. الإسباني لامين جمال (برشلونة): الراتب الأسبوعي 320.5 ألفا، الراتب السنوي 16.67 مليونا. البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 288.4 ألفا، الراتب السنوي 15 مليونا. الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 280.3 ألفا، الراتب السنوي 14.58 مليونا. البرازيلي إيدير ميليتاو (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 280.3 ألفا، الراتب السنوي 14.58 مليونا. الإنجليزي ماركوس راشفورد (برشلونة): الراتب الأسبوعي 269.2 ألفا، الراتب السنوي 14 مليونا. الفرنسي جول كوندي (برشلونة): الراتب الأسبوعي 260.5 ألفا، الراتب السنوي 13.55 مليونا. الفرنسي أوريلين تشواميني (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا. الإسباني بيدري رودريغيز (برشلونة): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا. الفرنسي إدواردو كامافينغا (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا. البرازيلي رودريغو غويس (ريال مدريد): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا. الأورغواياني رونالد أراوخو (برشلونة): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا. الإسباني داني أولمو (برشلونة): الراتب الأسبوعي 240.3 ألفا، الراتب السنوي 12.5 مليونا.