هكذا اكتشف الحارس كاسياس سرقة ساعاته الفاخرة

أعلنت الشرطة الإسبانية ووسائل الإعلام المحلية، الجمعة، عن اعتقال عاملة منزلية تعمل لدى نجم ريال مدريد السابق الحارس إيكر كاسياس، إلى جانب مشتبه به آخر، على خلفية سرقة 5 ساعات فاخرة من منزل الدولي الإسباني السابق.

وقالت الشرطة الإسبانية -في بيان- إن الرجل والمرأة تم توقيفهما الثلاثاء الماضي، بعد 5 أيام من تقديم شكوى بشأن سرقة من منزل في مدريد يخص "لاعب كرة قدم محترف سابق".

ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنه كاسياس، قائد منتخب إسبانيا السابق المتوج بكأس العالم 2010.

وقالت الشرطة في بيانها "كانت المرأة تعمل كعاملة منزلية في المسكن. وخلال العملية، تمكن رجال الشرطة من استعادة ساعتين من الساعات المسروقة".

أما المتهم الثاني فهو زوجها، الذي يعمل كحارس أمن في المجمع السكني الفاخر "بوزويلو دي ألاركون" الذي يعيش فيه كاسياس.

وأضاف البيان "تم تسريع عمليات التوقيف بعد أن تبين أن المشتبه بهما كانا يخططان لمغادرة البلاد قريبا".

ويُزعم أن المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، حاولت خداع حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق باستبدال الساعات الأصلية بنسخ مقلدة رخيصة.

📹 Detenido un matrimonio por el robo de relojes de lujo en casa de Iker Casillas. pic.twitter.com/WiLfjfhkP6 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 24, 2025

كيف اكتشف كاسياس السرقة؟

القصة بدأت حين قام الحارس الدولي الإسباني السابق بجرد مجموعته الخاصة من الساعات السويسرية الفاخرة والنادرة.

ولاحظ كاسياس اختلافا في وزن وشكل بعض الساعات، وهو ما دفعه للشك في وجود عملية تزوير منظمة داخل منزله.

وبعد تفحصه الدقيق، اكتشف أن عددا من الساعات الأصلية تم استبدالها بنسخ مقلدة رخيصة الثمن.

عندها، بادر كاسياس بإبلاغ الشرطة، التي بدورها وضعت خطة دقيقة للإيقاع بالمشتبه بها الرئيسة، الخادمة التي كانت تعمل في منزله لسنوات.

إعلان

وكشف موقع "بوزويلو آي إن" (Pozuelo IN ) المحلي، المتخصص في تغطية أخبار المنطقة الراقية التي يسكنها كاسياس، أن المتهمين لم يبيعوا الساعات كما هي، بل قاموا بتفكيكها وبيع أجزائها بشكل منفصل لتسهيل عملية الإخفاء وتجنب تتبعها.

وأضاف الموقع أن بين الساعات المسروقة واحدة من نوع "رولكس” ذهبية تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف يورو، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تستبعد أن تكون القيمة الإجمالية للمسروقات المقدرة بـ200 ألف يورو أعلى بكثير مما تم تقديره حتى الآن.