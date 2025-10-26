أكاديمية بنفيكا الأفضل في العالم متفوقة على "لاماسيا"

احتل نادي بنفيكا البرتغالي صدارة التصنيف السنوي لأفضل الأكاديميات في العالم، الصادر عن المرصد الدولي للدراسات الرياضية لكرة القدم "سي آي إي إس" (CIES).

وتفوّقت أكاديمية بنفيكا على نظيراتها في كبرى الأندية العالمية وفي مقدمتها "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة الإسباني، حيث رصد التصنيف التأثير الفعلي لخريجي أكاديميات الأندية في كرة القدم الاحترافية.

وارتكز التصنيف على اللاعبين الذين قضوا ما لا يقل عن 3 مواسم بين سن 15 و21 عاما في نادٍ واحد واعتمد على 3 مؤشرات رئيسية:

عدد اللاعبين النشطين في 49 دوريا حول العالم.

مستوى التنافسية للأندية التي يلعبون فيها.

عدد الدقائق التي خاضوها خلال العام الأخير.

ووفق التصنيف فإن 93 لاعبا من خريجي أكاديمية بنفيكا ينشطون حاليا في 49 دوريا حول العالم، وبمتوسط 2582 دقيقة لعب خاضها اللاعبون في الشهور الـ12 الماضية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن هذا التفوق يعكس قوة وانتشار النموذج التكويني لبنفيكا الذي أنجب نجوما بارزين مثل روبن دياز وبرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي حاليا، جواو فيليكس (النصر السعودي)، جواو نيفيش وغونزالو راموس ثنائي باريس سان جيرمان، وغيرهم ممن تخرجوا من الفئات السنية للنادي.

وجاءت أكاديمية "لا ماسيا" التي تُعد مرجعا عالميا في تكوين اللاعبين، في المرتبة الثانية بـ76 لاعبا، بمتوسط 2773 دقيقة لعب خلال نفسها الفترة نفسها، في حين استقرت أكاديمية ريفر بليت الأرجنتينية في المرتبة الثالثة بـ97 لاعبا لكن بمتوسط لعب 2305 دقائق.

أما أكاديمية ريال مدريد فجاءت خلف برشلونة بفارق واضح إذ يمتلك النادي الملكي 58 لاعبا من خريجيه ينشطون حاليا في عدة دوريات، بمتوسط 2.81 دقيقة لعب خلال العام الماضي.

ورغم بقائها ضمن الـ10 الأوائل عالميا فإن الفارق في عدد اللاعبين والحضور الدولي يظهر تراجعا نسبيا في إنتاج المواهب مقارنة بمنافسه الكتالوني وفق "آس".

وشهد التصنيف أيضا هيمنة الأندية الأرجنتينية، إذ تُعد الأرجنتين أكثر الدول تمثيلا في قائمة المئة الأوائل بـ15 ناديا تليها البرازيل بـ11 ناديا، بينما تُصنَّف إسبانيا ضمن النخبة بوجود برشلونة وريال مدريد بين أفضل عشر أكاديميات في العالم.

وتاليا تصنيف أفضل 10 أكاديميات في العالم: