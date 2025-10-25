نابولي يهزم إنتر ميلان ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

حسم نابولي، حامل اللقب، قمة المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه إنتر، وصيفه، 3-1 اليوم السبت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي، واستعاد الصدارة.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه فرانك زامبو إنغيسا (66) أهداف نابولي، والتركي هاكان تشالهان أوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف إنتر.

وعاد رجال المدرب أنتونيو كونتي إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى مفاجئة في الدوري أمام تورينو 0-1 السبت الماضي، والثانية مذلة أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2-6 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيزا 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني إنتر بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري والأولى بعد 4 انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف روما الذي يملك فرصة اللحاق بنابولي إلى الصدارة في حال فوزه على مضيفه ساسوولو الأحد في ختام المرحلة.

أودينيزي يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي 3-2.

وبدا أودينيزي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها السويدي ييسبر كالستروم (16) والإنجليزي كينان ديفيس (37)، لكن ليتشي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الألباني ميدون بيريشا (59).

وانتظر أودينيزي الدقيقة 89 لإعادة الفارق الى سابق عهده بهدف ثالث سجله البولندي آدم بوكسا، لكن كونان ندري قلصه مجددا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لأودينيزي هذا الموسم والأول بعد خسارتين وتعادلين فرفع رصيده إلى 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن، في حين مني ليتشي بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ16.

وسقط كومو في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بارما وأهدر فرصة اللحاق بإنتر ونابولي وروما إلى المركز الثاني ولو مؤقتا.

واكتفى كومو بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 13 نقطة مقابل 7 نقاط لبارما الـ15.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات تورينو مع جنوى، وفيرونا مع كالياري، وفيورنتينا مع بولونيا، ولاتسيو مع يوفنتوس.