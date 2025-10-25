سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي إلى الفوز 3-1 على ناشفيل أمس الجمعة، في افتتاح سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم.

كما سجّل مواطنه تاديو أليندي أيضاً لإنتر ميامي الذي تقدم 1-0 في سلسلة الأفضل من 3 مباريات، على أن تُقام المباراة الثانية في ناشفيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.

وتسلّم "البرغوث" (الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات) جائزة الحذاء الذهبي قبل انطلاق المباراة بعدما تصدّر ترتيب الهدافين الموسم المنتظم بـ29 هدفاً في 28 مباراة.

ولم يتأخر في إثبات أحقيته بالجائزة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 برأسية بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني لويس سواريس.

وسجّل أليندي الهدف الثاني برأسية أيضا بعد تمريرة من الجامايكي إيان فراي في الدقيقة 62.

وقال مواطنهما رودريغو دي بول لاعب الوسط "نعلم أن الأدوار الإقصائية صعبة، لذا أردنا أن نبدأ بالفوز على أرضنا. نأمل أن يكون هذا مجرد بداية. الفريق قدم أداءً جيداً اليوم من حيث الحدة والتركيز وفهم اللحظات المناسبة للهجوم والدفاع". وأضاف "أظهرنا أننا نتطور كفريق، وهذا هو الأهم".

وقد ضمن ميسي (38 عاما) الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما فشل حارس الفريق المنافس جو ويليس في السيطرة على كرة من الإسباني جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ليودعها "البولغا" الشباك.

وجاء هدف الألماني هاني مختار في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بمثابة حفظ ماء الوجه لناشفيل.

ويأتي هذا الفوز بعد يوم واحد من توقيع ميسي على تمديد عقده 3 سنوات، سيبقيه في فلوريدا حتى عام 2028، وهو خبر أسعد مفوض الدوري الأميركي دون غاربر الذي كان حاضراً لتسليم ميسي جائزة الحذاء الذهبي.

وقد ظفر ميسي أيضا بجائزة رجل المباراة ليكرس نفسه كأكثر اللاعبين حصدا لهذه الجائزة في الموسم الحالي.

وبهذه الثنائية وجائزة الحذاء الذهبي حقق ميسي أرقاما جديدة هي: