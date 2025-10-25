مهاجم برشلونة راشفورد يستعد لأول كلاسيكو بطقوس خاصة

قبل خوضه أول كلاسيكو له مع برشلونة، أعرب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عن ثقته في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو غدا الأحد.

سيخوض راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، أول كلاسيكو له يوم الأحد ويعترف المهاجم الإنجليزي بأنه متحمس في الساعات التي تسبق المواجهة لأنها "أهم مباراة في العالم"، وهو واثق من فوز البارسا في معقل الملكي.

وفي مقابلة على قناة نادي برشلونة على منصة يوتيوب ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حلل راشفورد القمة الكبيرة بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في البرنابيو بالتفصيل، كما شرح طقوسه قبل المباراة.

وأوضح الجناح البريطاني: "قبل التوجه إلى الملعب، في الحافلة، سأستمع إلى الموسيقى. سأستيقظ قبل الإفطار بـ45 دقيقة، وأفتح الستائر، وأستحم، وأتناول دقيق الشوفان مع البيض، بعد ذلك سنعقد اجتماعًا ونشاهد بعض الفيديوهات لإكمال استعداداتنا للمباراة".

ثم أضاف المهاجم المعار من مانشستر يونايتد: "سأذهب إلى غرفتي للنوم أو الراحة، لأنني غالبًا لا أنام. وبعد ذلك، سأستحم مرة أخرى على الأرجح، ثم أتناول بعض الأطعمة التي أُعدت قبل المباراة، مثل البروتين والمعكرونة..".

وأوضح الدولي الإنجليزي: "أثناء الرحلة إلى الملعب والتي لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة سأستمع إلى بعض الموسيقى. لدي قائمة تحتوي على موسيقى راب أميركية، وبريطانية".

لا يُخفي مهاجم برشلونة الجديد شغفه بالمأكولات الجديدة التي يستمتع بها منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني. وقال: "أُفضّل الطعام الإسباني، ربما لأنه جديد بالنسبة لي. لم أزر العديد من المطاعم بعد، لكنني أستمتع به أكثر".

وسيدخل راشفورد إلى الكلاسيكو لمواصلة مستواه الجيد في المباراة الأخيرة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين.

ومن المتوقع أن يبدأ راشفورد المباراة، بسبب حالة الإصابات التي يعاني منها برشلونة، ويعتقد المهاجم السابق غاري لينيكر أن مواطنه سيقدم أداء جيدا.

وقال لصحيفة "ذا أثليتيك": "ماركوس لاعب موهوب للغاية ومتميز، وقد حقق بداية مشجعة".

ماركوس قادر على اللعب في أي مركز في الثلاثي الهجومي، لكنه في أفضل حالاته على يسار الهجوم. يتطلب الأمر بعض الوقت للانسجام مع الفريق، وسيكون عنصرًا أساسيًا في برشلونة في الكلاسيكو.

فاز برشلونة في جميع مباريات الكلاسيكو الأربع ضد ريال مدريد الموسم الماضي، وسيسعى إلى مواصلة هذه السلسلة يوم الأحد في العاصمة الإسبانية.