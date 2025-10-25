مقارنة بين أرقام مبابي ولامين جمال قبل الكلاسيكو

سيستضيف ريال مدريد غدا الأحد بملعب سانتياغو برنابيو أول كلاسيكو في موسم 2025-2026 ضد برشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث سيصعد الفائز إلى صدارة الترتيب.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ولا يمكن التقليل من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. حكم يتواصل مع "الفار" بطريقة غير معتادة

شاهد.. حكم يتواصل مع "الفار" بطريقة غير معتادة list 2 of 2 رافينيا يغيب عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد end of list

وخلال المواجهة الكبيرة ستُسلّط الأضواء على المنافسة بين كيليان مبابي ولامين جمال، أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم بالوقت الحالي، ومن المقرر أن يكون أحدهما صانع الفوز في الكلاسيكو.

سبق لمبابي ولامين جمال أن التقيا 8 مرات مع الأندية والمنتخب، حقق الإسباني 7 انتصارات رائعة، في حين حقق الفرنسي فوزا واحدا فقط .

في 4 مباريات كلاسيكو خلال موسم 2024-2025، تفوق فيها لامين جمال: مرتين في الدوري الإسباني (4-0 و4-3)، ومرة ​​في نهائي كأس السوبر الإسباني (5-2)، ومرة ​​أخرى في نهائي كأس الملك (3-2).

نظرة على أداء مبابي ولامين جمال هذا الموسم وعلى مدى مسيرتهما المهنية:

الأهداف

يقدم مبابي أداء رائعا مع ريال مدريد هذا الموسم بجميع المسابقات، إذ سجل 15 هدفا في 12 مباراة، بما في ذلك 10 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني.

وفي المجمل، سجل المهاجم الفرنسي 59 هدفا في 71 مباراة مع ريال مدريد، في حين نجح في تسجيل 256 هدفا في 308 مباراة مع باريس سان جيرمان، و27 هدفا في 60 مباراة مع موناكو.

وسجل مبابي 53 هدفا في 93 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، ولن يكون مفاجئا إذا قاد منتخب بلاده إلى المجد في كأس العالم العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال لامين جمال في مرحلة مبكرة من مسيرته المهنية، لكن أرقام اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لا تزال رائعة، حيث سجل 28 هدفا في 122 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات.

وسجل المهاجم أيضا 6 أهداف في 23 مباراة دولية مع إسبانيا، ومن المقرر أن يكون لاعبا حيويا مع منتخب لاروخا في كأس العالم 2026، إذ يعد أبطال أوروبا أحد المرشحين للفوز بالكأس.

إعلان

وفي الدوري الإسباني، سجل مبابي 41 هدفا في 43 مباراة، في حين سجل الإسباني 16 هدفا في 78 مباراة.

صناعة الأهداف

وقدم مبابي 7 تمريرات حاسمة في المجمل مع ريال مدريد، بما في ذلك اثنتان هذا الموسم، في حين نجح في تقديم 110 تمريرات حاسمة مع باريس سان جيرمان و16 تمريرة حاسمة مع موناكو.

ومن المثير للاهتمام أن دور مبابي في ريال مدريد يختلف عن الدور الذي كان يلعبه في باريس سان جيرمان، حيث كان متوقعا منه أن يخلق ويسجل الأهداف، في حين ينظر إليه في ريال مدريد على أنه مهاجم.

ومع المنتخب الفرنسي، يمتلك المهاجم 39 تمريرة حاسمة، وهو رقم قياسي.

وفي الوقت نفسه، قام موهبة برشلونة بـ39 تمريرة حاسمة في 113 مباراة خاضها مع البلوغرانا، كما قدم المراهق 12 تمريرة حاسمة لإسبانيا في 23 مباراة، مما يدل على أهميته في لاروخا.

المساهمة الدفاعية

في واقع الأمر، لا يشارك أي من اللاعبين بشكل خاص في الجانب الدفاعي لفريقه.

ومن المقرر أن يبدأ لامين جمال من الناحية اليمنى ضد ريال مدريد، وسيُسمح له بالتأثير على المباراة في الثلث الأخير من الملعب، في حين يتعين على بيدري وفرينكي دي يونغ العمل بجدية في خط وسط برشلونة.

بالنسبة لمبابي، سيلعب كمهاجم ضمن تشكيلة 4-3-3، مع توقع مشاركة فينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو على الأطراف.

لن يُتوقع من لامين جمال أو مبابي أن يساهما كثيرا من الناحية الدفاعية في الكلاسيكو غدا الأحد، وهما- من عدد قليل جدا من اللاعبين في عالم كرة القدم- اللذان يمكنهما الإفلات من المحاسبة بسبب جودتهما المذهلة في الثلث الأخير من الملعب.