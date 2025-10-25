ماسكيرانو يفجّر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

أقر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي بعلمه المسبق بتجديد مواطنه ليونيل ميسي عقده مع الفريق منذ فترة، قبل أن يعلن النادي عن ذلك بشكل رسمي.

وأعلن إنتر ميامي الخميس الماضي توصله لاتفاق مع النجم الأرجنتيني يبقيه مع الفريق للسنوات الثلاثة المقبلة، أي حتى ديسمبر/كانون الأول 2028.

وأكد ماسكيرانو في مؤتمر صحفي عقده بعد فوز إنتر ميامي على ناشفيل في المباراة الأولى من الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) ضمن الدوري الأميركي، أن النادي كان واثقا من بقاء ميسي مع الفريق.

وقال "كنا نعلم بذلك منذ وقت طويل"، رغم الضجيج الإعلامي المحيط بمستقبل ميسي الذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق بعد شهرين تقريبا.

وأشار ماسكيرانو إلى أن الإعلان عن تجديد العقد قبل انطلاق الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي كان منطقيا، من أجل ضمان الاستقرار في الفريق.

وفي أول مباراة له بعد الإعلان عن تجديد عقده، قاد ميسي إنتر ميامي للفوز على ناشفيل بنتيجة 3-1 سجّل منها النجم الأرجنتيني هدفين.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 19 برأسية بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة لويس سواريز، قبل أن يؤمّن انتصار فريقه بالهدف الثالث (3-1) في الوقت بدل الضائع بعدما فشل حارس الفريق المنافس جو ويليس في السيطرة على كرة من جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ليودعها "البولغا" الشباك.

ورغم الفوز أشار ماسكيرانو إلى أن هناك هامشا كبيرا للتحسن مؤكدا أن الفوز باللقب نهاية هذا الموسم "يتطلب مشاركة جميع اللاعبين".

ومن المقرّر أن تُقام المباراة الثانية في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بين الفريقين، يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب ناشفل، الذي انتصر فيه إنتر ميامي قبل أسبوع بنتيجة 5-2 في لقاء شهد تسجيل ميسي 3 أهداف (هاتريك).