قرار مفاجئ للألماني شتيغن حارس مرمى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة اتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تير شتيغن (33 عاما) حسم قراره بالرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني 2026، بحثا عن دقائق لعب أكثر بهدف المشاركة مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضافت أن الحارس الألماني ومنذ أسابيع أصبح أكثر مرونة وبدا مستعدا للاستماع للعروض المحتملة بعد تعافيه من إصابة في الظهر خضع على إثرها لعملية جراحية.

قرار مفاجئ لشتيغن حارس مرمى برشلونة

وتشير التقارير الطبية الصادرة عن برشلونة أن شفاء تير شتيغن يتقدّم بشكل جيد، وقد ظهرت مؤخرا أولى الصور له أثناء الحصص التدريبة، وهو ما يقرّب عودته إلى الملاعب مطلع العام الجديد (2026).

وما يزال تير شتيغن يلتزم الصمت حيال التطورات المتعلقة بمستقبله، ورغم ذلك فإن الشائعات والضغوط حوله تزداد يوما بعد يوم.

وصرح جوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن على تير شتيغن المشاركة في مباريات رسمية خلال الموسم الحالي إذا ما أراد التمسك بحظوظه في العودة إلى قائمة "المانشافت" في المونديال القادم.

ودفعت تصريحات ناغلسمان تير شتيغن إلى التفكير جديا في البحث عن فرصة لعب بعيدا عن برشلونة، في ظل وجود الحارسين خوان غارسيا وفوتشيك تشيزني.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن هناك عدة أندية أبدت اهتماما حقيقيا بضم شتيغن منها الثلاثي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

من جهتها أكدت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية المعلومات المتعلقة برحيل الحارس الألماني عن البلوغرانا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت "لقد حسم تير شتيغن قراره نهائيا، لقد قرر مغادرة برشلونة".

وقالت "بوجود غارسيا وتشيزني يرى تير شتيغن أنه لا يملك فرصة حقيقية للعودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، أو خوض دقائق كافية لاستعادة مستواه المطلوب للعودة إلى النخبة وإلى المنتخب الألماني، ومن ثم إلى المونديال".

وذهبت الشبكة إلى أبعد من ذلك بتأكيدها أن تير شتيغن أعطى الضوء الأخضر لوكلائه من أجل بدء المفاوضات مع الأندية المهتمة بخدماته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رحيل تير شتيغن سيتم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علما بأن عقد الحارس مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2028.

برشلونة سيسهل رحيل حارسه

من ناحيته أبلغ برشلونة اللاعب بأنه سيسهّل له كل ما يلزم لتأمين خروجه في يناير/كانون الثاني القادم إذا قرر الرحيل رسميا.

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة صيف عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في صفقة بلغت 12 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب تير شتيغن 422 مباراة بجميع البطولات واهتزت شباكه 416 مرة وخرج بشباك نظيفة في 175 منها وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وحصد الحارس الألماني مع برشلونة 19 لقبا هي: