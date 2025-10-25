شاهد.. سنردلاند يُسقط تشلسي بهدف المغربي الطالبي

قاد المهاجم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي فريقه سندرلاند العائد هذا الموسم لدوري الأضواء، إلى فوز لافت على تشلسي بطل العالم في عقر دار الأخير 2-1 اليوم السبت في المرحلة الـ9 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ تشلسي المباراة بطريقة مثالية عندما افتتح الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو باكورة أهدافه مع فريقه منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر يونايتد، عندما تلقى كرة في العمق من البرتغالي بيدرو نيتو فسددها قوية زاحفة بيسراه مرت بين ساقي حارس سندرلاند الهولندي روبين رويفز (4).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بول سكولز يهاجم صلاح ويدعو لاستبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول

بول سكولز يهاجم صلاح ويدعو لاستبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول list 2 of 2 مؤشرات على انهيار علاقة محمد صلاح بليفربول وجماهيره end of list

ورد سندرلاند الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة عبر مهاجمه الفرنسي ويلسون ايزيدوا من مسافة قريبة بعد دربكة أمام المرمى (22).

وكان سندرلاند ندّا عنيدا لتشلسي في الشوط الثاني على الرغم من سيطرة واضحة لأصحاب الأرض، لكن الضيوف وجهوا الضربة القاضية في الثواني الأخيرة من المباراة عندما سار المهاجم الهولندي براين بروبي بالكرة من منتصف الملعب وانتظر المساعدة قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه الطالبي، بديل البوركينابي برتران تراوري (65)، فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس تشلسي الإسباني روبرت سانشيز (90+3) مانحا فريقه فوزا رائعا.

المغربي شمس الدين طالبي يخطف هدفًا قاتلًا لسندرلاند الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب في شباك تشيلسي 🔥⚽️ ساندرلاند يرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا 👏#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي | #ساندرلاند pic.twitter.com/DBzJURh4Sa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025

إعلان

ورفع سندرلاند رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثاني مؤقتا، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 14 نقطة وقد يتراجع في حال نجحت الفرق التي تلاحقه في الفوز.

وفي مباراة ثانية، تغلب نيوكاسل على ضيفه فولهام 2-1.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق جناحه إدي مورفي مستغلا خطأ فادحا من مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي فانتزع الكرة منه على مشارف المنطقة وأودعها الشباك (18).

وعادل فولهام عن طريق الصربي ساشا لوكيتش برأسية متابعا كرة مرتدة من العارضة (56)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنيوكاسل الذي سجل له قائده البرازيلي برونو غيمارايش هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.