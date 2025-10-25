شاهد.. حكم يتواصل مع "الفار" بطريقة غير معتادة

اضطر حكم إحدى المباريات في دوري الدرجة الثالثة الإسباني إلى مراجعة لقطة عبر تقنية الفيديو المساعد بطريقة غريبة للغاية.

حدث ذلك في مباراة ميريدا وضيفه بونفيررادينا التي جرت أمس الجمعة لحساب الجولة الـ9 من المسابقة، وفيها لجأ حكم الساحة إلى التواصل مع غرفة "الفار" عبر هاتف محمول.

تعطل الفار يدفع حكما للاستعانة بهاتف محمول

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن الحكم اضطر للتواصل مع غرفة الفار بهذه الطريقة بسبب خلل في نظام الاتصال الرسمي.

وتمكّن بيني دريباني من تسجيل هدف لميريدا مشكوك في صحته، وعلى إثر ذلك أبلغت غرفة الفيديو الحكم بضرورة مراجعة اللقطة لاحتمال وجود تسلل على لاعب ربما أعاق تقدم أحد مدافعي الفريق المنافس ما قد يشكّل تدخلا غير قانوني في تسجيل الهدف.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم لم يتمكن من التواصل مع الغرفة مع وصوله إلى الشاشة، ليضطر لاستخدام الهاتف المحمول.

😅 #LoMejordelDias, con @RickyyDias 😳⚠️ La imagen surrealista de la jornada llega desde la Primera RFEF en el partido entre Mérida y Ponferradina 👉 El colegiado habló con la sala VOR a través del teléfono en el VAR low cost pic.twitter.com/3HhFjAJRQs — El Larguero (@ellarguero) October 24, 2025

وبعد مراجعة استغرقت نحو 10 دقائق قرر الحكم إلغاء الهدف ما أثار موجة غضب من النادي المحلي.

وبحسب "كادينا سير" فإن الصورة انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بانتقادات لاذعة من جماهير كرة القدم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لاحظ الحكم استمرار المشاكل التقنية فاضطر إلى ارتداء سماعة مزوّدة بميكروفون في مشهد غريب وغير مألوف على الإطلاق في ملاعب كرة القدم على حد وصف الشبكة.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت في الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك في الثالث من سبتمبر/أيلول عام 2023.

Wasit terima telepon saat bertugas! 📲 Saat melakukan review VAR terkait penalti untuk Porto di menit ke-90, wasit Miguel Nogueira kedapatan memakai ponsel. 🤙 Penalti lantas dibatalkan dan Porto meminta pihak liga untuk menginvestigasi insiden ini. 🤨#PrimeiraLiga #Porto pic.twitter.com/UXbWrwWdGW — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) September 5, 2023

إعلان

يومها اضطر الحكم ميغيل نوغويرا إلى الاتصال بغرفة الفيديو عبر الهاتف أيضا خلال مباراة بورتو وأروكا، بعد تعطّل الفار بسبب نفاد بطارية الجهاز وفق ما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية.

يُذكر أن مباراة ميريدا وبونفيررادينا انتهت بالتعادل السلبي، ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13، بينما وصل الثاني إلى النقطة 11 وضعته في المركز الثامن.