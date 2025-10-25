رونالدو ريال مدريد أم ميسي برشلونة.. من الأكثر حسما؟

كشفت دراسة عن نتائج مثيرة تتعلق بتأثير الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على فريقيهما السابقين ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وأكدت الدراسة -التي أجراها باحثان جامعيان- أن رونالدو كان له تأثير أكثر حسما في الأداء العام لريال مدريد مقارنة بتأثير ميسي في برشلونة.

اللاعب الأكثر حسما بين "البولغا" و"الدون"

وتوصل الباحثان (خوسيه ماريا كورديرو من جامعة إكستريمادورا، ودانييل سانتين من جامعة كومبلوتنسي في مدريد) إلى هذه النتيجة بعد مقارنة التغيّر في الإنتاجية العامة لمجموعة من المهاجمين في كلا الناديين على مدار 70 عاما الماضية باستخدام "منهجية مبتكرة مستمدة من علم الاقتصاد التطبيقي في مجالي الإنتاجية والكفاءة" والتي تُستخدم أيضا في تقييم أداء المدارس والمستشفيات والبلديات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدراسة حلّلت أداء جميع لاعبي الغريمين خلال الـ70 عاما الماضية (1955-2024) وهي الفترة التي تزامنت مع انطلاق البطولات الأوروبية التي شارك فيها ريال مدريد وبرشلونة بشكل شبه دائم.

غياب رونالدو أكثر تأثيرا

وأوضحت الدراسة أن غياب "الدون" عن أي مباراة للنادي الملكي تسبّب بتراجع مستوى الفني للفريق أكبر بكثير مما فعله "البرغوث" مع "البلوغرانا".

ورغم وجود مهاجمين تاريخيين مثل راؤول غونزاليس وكريم بنزيمة في ريال مدريد، ولويس سواريز في برشلونة ممن حققوا أرقاما مدهشة، لكن أيّا منهم لم يكن له تأثير حاسم في تطور الإنتاجية الجماعية لناديه كما كان الحال مع "الدون" و"البولغا".

وارتدى رونالدو قميص ريال مدريد الفترة بين عامي 2009-2018، لعب خلالها 438 مباراة بجميع البطولات وسجل 450 هدفا وقدّم 131 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ16 لقبا.

إعلان

أما ميسي فقد ظهر مع برشلونة في الفترة بين عامي 2005 حتى 2021، شارك خلالها في 778 مباراة بجميع البطولات أحرز فيها 672 مع 303 تمريرات حاسمة، وقاد النادي الكتالوني لحصد 35 لقبا.

الأكثر إنتاجية

وفي المجمل أكدت الدراسة أن لاعبي ريال مدريد يتمتعون بإنتاجية أعلى من نظرائهم في برشلونة بمركزي حراسة المرمى وخط الوسط، في يتقارب أداء الفريقين بمركز الدفاع، في حين يتفوق مهاجمو برشلونة على نظرائهم في ريال مدريد من حيث الكفاءة الهجومية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن أكثر اللاعبين إنتاجية ليسوا بالضرورة من العناصر الأكثر شهرة، فقد حقق سيدو كيتا وسيسك فابريغاس (برشلونة) وخاميس رودريغيز وكلود ماكيليلي (ريال مدريد) ألقابا كثيرة في وقت قصير، ورغم ذلك فقد كانت شهرة تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتيس وتوني كروس وميشيل سالغادو أكبر بكثير.