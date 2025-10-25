رافينيا يغيب عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أكد ماركوس سورج المدرب المساعد لبرشلونة -السبت- أن فريقه سيواجه ريال مدريد المتصدر في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو بدون مهاجمه البرازيلي رافينيا في ظل معاناة الفريق الكتالوني من قائمة إصابات طويلة.

وانضم رافينيا (28 عاما)، الذي لم يتعاف بعد من إصابة في عضلات الساق، إلى مجموعة كبيرة من الغائبين البارزين تضم داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وغافي وحارسي المرمى خوان غارسيا ومارك أندريه تير شتيغن.

ومع غياب 10 لاعبين عن المشاركة منذ أغسطس/آب الماضي، تركت أزمة الإصابات التي يعاني منها برشلونة الفريق في حالة استنزاف شديد قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

ورغم انتكاسة رافينيا، لا يزال حامل اللقب متفائلا بشأن قدرته على الاعتماد على اللاعبين البارزين فيران توريس وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونغ الذين شاركوا جميعا في تدريبات الفريق السبت.

وقال سورج في مؤتمر صحفي "أي فريق سيفتقد رافينيا لكن هذا هو الوضع حاليا. إنه مصاب".

"سنرى إن كان فيران (توريس) سيبدأ المباراة وسنقرر ذلك غدا. تدرب جول كوندي أيضا صباح اليوم وقد يشارك. ما زلت لا أعرف التشكيلة الأساسية".

وغادر توريس معسكر إسبانيا مبكرا بسبب إجهاد في عضلات الساق، بينما غاب دي يونغ عن 3 حصص تدريبية هذا الأسبوع بسبب المرض، واضطر كوندي للخروج من الملعب خلال الفوز 6-1 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد كدمة في الساق.

وتزيد الإصابات من تعقيد مشكلة اختيار التشكيلة في المباراة المهمة أمام ريال مدريد الذي يتقدم بفارق نقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني بعد 8 مباريات.

إيقاف فليك بعد طرده

سيتولى سورج مسؤولية قيادة الفريق غدا الأحد في ظل إيقاف مدرب برشلونة هانسي فليك بعد طرده خلال الفوز 2-1 على جيرونا في الدوري في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بسبب احتجاجه المزعوم على قرارات التحكيم في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واعترف سورج بأن غياب المدرب الألماني فليك (60 عاما) سيكون محسوسا لكنه أصر على أن الفريق لا يزال مستعدا.

وقال "سنفتقد فليك دائما لأنه أحد أهم عناصر الفريق. أعتقد أن وجوده على خط التماس يمنح اللاعبين الثقة وكذلك اللاعبون يثقون به. غيابه مؤثر. لكن فليك في حالة مزاجية جيدة، وإيجابي ومتحمس".

ورغم التحديات المتزايدة، أعرب سورج عن ثقته في قيادة هذه المباراة المرموقة.

وحقق برشلونة 4 انتصارات متتالية على ريال مدريد في 3 مسابقات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا بما في ذلك الفوز 4-صفر في سانتياغو برنابيو والفوز 5-2 في نهائي كأس السوبر.

وقال سورج الذي سيواجه المدرب الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو "يشرفني أن أكون على مقاعد البدلاء من أجل قيادة هذا الفريق. ستكون مباراة صعبة، وأتمنى أن نتمكن من إظهار قوتنا.

"ريال مدريد حقق تقدما ملحوظا عن الموسم الماضي، فهم يضغطون بقوة بطول الملعب، وأعتقد أن هذا تغير (عن الموسم الماضي). لا أحد يعلم ما قد يحدث في سانتياغو برنابيو.. علينا أن نتحكم في مشاعرنا، ونحن جاهزون للمباراة".