حرب كلامية تشعل الأجواء قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

سخرية وهجوم لامين جمال نجم برشلونة على ريال مدريد واتهامه بالسرقة كانت الشرارة التي أشعلت حربا كلامية بين لاعبي الفريقين قبل الكلاسيكو المنتظر غدا الأحد بالليغا.

وفي مقابلة أجراها مع جيرارد بيكيه، النجم السابق للبرسا، قال لامين جمال، إن ريال مدريد "يسرق ثم يشتكي، يفعلون أشياء لا أعرف عنها".

وفي جزء آخر من المقابلة، سخر النجم الشاب من "الميرنغي" مؤكدا أنه سجل في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالمواجهات السابقة وقادر على التسجيل مرة أخرى.

واعتبر أن تكرار فوز البرسا برباعية نظيفة في معقل الريال "قد يحدُث"، في إشارة إلى المواجهة السابقة بين الفريقين، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

هذه التصريحات أغضبت غرفة الملابس في ريال مدريد واعتبرت أن لامين جمال "زميل سيئ وأن تصرفاته خارج الملعب غير متوازنة وأنه لا يفقه أساسيات التعاطي مع الزملاء بطريقة محترفة".

واعتبرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن كلمات لامين جمال تمنح حافزا إضافيا للاعبي ريال مدريد، الذين لم ينسوا بعدُ الهزائم الأربع التي تعرضوا لها الموسم الماضي من برشلونة.

ولم يتوقف رد فعل لاعبي ريال مدريد هنا، إذ نقلت تقارير إعلامية إسبانية أن داني كاربخال قائد "الملكي" وأحد قادة منتخب إسبانيا سيتحدث مع لامين جمال بعد الكلاسيكو لأن "اللاعبين مستاؤون منه ومن تصرفاته وتصريحاته".

حرب كلامية تشعل الأجواء

البداية مع كليان مبابي هداف ريال مدريد الذي أكد أن "الفريق لا يريد فقط لعب الكلاسيكو بل الفوز به".

الرد من جيرارد بيكيه قائد البرسا السابق، إن "جماهير ريال مدريد غاضبة من تصريحات لامين جمال وهذا مفهوم لأنهم يرغبون في أن يكون لاعبا مع الملكي".

ماركوس راشفورد لاعب البرسا، أكد أنه "إذا لعبنا كما خططنا فالتأكيد سيكون الكلاسيكو يوما استثنائيا لنا"، وراشفورد هو أكثر لاعبي برشلونة مساهمة تهديفية بـ9 مساهمات (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد: الكلاسيكو إحدى أكبر المباريات في كرة القدم، شاهدتها كطفل وشاركت في عدد قليل منها ولدي لحظات سعيدة وأخرى حزينة، ولكنه من الممتع لعب المباراة وخاصة على أرضنا، ونتطلع للفوز بها.

رونالد أراوخو: فينيسيوس جونيور لاعب استثنائي، ويُخرج الأفضل من منافسه وهذا ما يفعله اللاعبون الكبار.

الكرواتي إيفان راكيتيتش: الكلاسيكو ينتهي بفوز برشلونة 3-2، ويشهد الكثير من الأهداف والمتعة.

خوان لابورتا رئيس برشلونة: سنفوز بالكلاسيكو وتذكروا كلامي.

أردا غولر لاعب ريال مدريد: قادرون على الفوز بكل الألقاب الممكنة هذا الموسم.

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد: لن أرد على كلام لامين جمال ولن أدخل في هذه، تركيزي فقط على كيف سنلعب في الكلاسيكو.

إنجاز فليك ضد ريال مدريد

وتشير الأرقام إلى سجل استثنائي لهانزي فليك ضد ريال مدريد، إذ حقق 4 انتصارات متتالية بينها انتصارات كبيرة:

برشلونة 4 – 0 ريال مدريد

برشلونة 5 – 2 ريال مدريد

برشلونة 3 – 2 ريال مدريد

برشلونة 4 – 3 ريال مدريد

وفي حال نجح برشلونة في الانتصار على الملكي سيعادل فليك -الذي لن يكون حاضرا مع الفريق بسبب طرده في مباراة جيرونا- رقم غوارديولا القياسي بتحقيقه 5 انتصارات متتالية.

تسريبات عن التشكيلتين

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن فينيسيوس جونيور وأردا غولر وكليان مبابي وجود بيلينغهام ودان هاوسن سيبدؤون كأساسيين ضد برشلونة في الكلاسيكو، ويلعب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، رغم عودة ألكسندر ترانت أرنولد وتعافيه من الإصابة، ولكنه لن يكون أساسيا حاله كحال كاربخال وداني سيبايوس.

بالنسبة لبرشلونة، فإن كوندي سيكون أساسيا بعد تعافيه من الإصابة وفيران توريس سيكون متاحا للمشاركة في الكلاسيكو.

أرقام لامين جمال في الكلاسيكو

وتصريحات لامين جمال وحديثه عن قدرته على تكرار التسجيل في البرنابيو والفوز بنتيجة عريضة، نابعة من أنه سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين وفاز في 4 مباريات شارك فيها.