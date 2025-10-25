شاهد.. ثنائية حكيمي تقود سان جيرمان للفوز على بريست بالدوري الفرنسي

عاد باريس سان جيرمان إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين، بفوزه على مضيفه بريست بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لقائده الدولي المغربي أشرف حكيمي اليوم السبت في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل حكيمي ثنائيته في الدقيقتين 29 و39، قبل أن يختم البديل ديزيريه دويه المهرجان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 منبوذ برشلونة يحطم رقما قياسيا في الدوري الفرنسي

منبوذ برشلونة يحطم رقما قياسيا في الدوري الفرنسي list 2 of 2 المغربي نايف أكرد يتعرض لاعتداء في مطار مرسيليا end of list

واستعاد فريق العاصمة الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن مرسيليا الذي يلتقي لاحقا مضيفه لنس ويحتاج إلى الفوز لاستعادتها.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة على وقع تعادلين في آخر مرحلتين أمام ليل 1-1 وستراسبورغ 3-3 ما جعله يتنازل عن المركز الأول لصالح مرسيليا.

وأجرى المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي تعديلات على تشكيلته الأساسية مقارنة بتلك التي حققت فوزا كاسحا على باير ليفركوزن الألماني 7-2 في عقر دار الأخير في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الحالي، فأراح جناحه المتألق دويه والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديز.

وللمرة الثانية بعد تعافيه من إصابة عضلية بدأ عثمان دمبيلي صاحب الكرة الذهبية على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة لفريق العاصمة الفرنسية إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة 82% في إحدى المراحل، فإن هجماته كانت خجولة عموما.

ومن أول هجمة خطرة وصلت الكرة إلى البرتغالي فيتينيا الذي مررها أمامية باتجاه حكيمي الذي كسر مصيدة التسلل وسجل في الشباك (29).

وحمل حكيمي أحد 3 لاعبين عرب مرشحين لنيل لقب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى جانب مواطنه أسامة المليوي والمصري محمد صلاح، شارة القائد في غياب المدافع البرازيلي ماركينيوس العائد من إصابة وكان احتياطيا في المباراة.

وسرعان ما أضاف حكيمي الهدف الثاني عندما سدد الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا كرة تصدى لها حارس بريست البولندي رادوسلاف ماييتشكي من دون أن يمسكها فتابعها الدولي المغربي داخل الشباك (39).

إعلان

وسنحت فرصة أمام بريست لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد أن عاد إلى حكم الفيديو المساعد ""في إيه آر" مرتين إثر لمسة يد من جناح سان جيرمان الكوري الجنوبي كانغ لي لكن رومان دي كاتسيو تزحلق لدى تنفيذها وسددها في المدرجات (59).

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف دويه الذي نزل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لسان جيرمان بكرة بيسراه.

ولم يفز بريست على باريس سان جيرمان في آخر 33 لقاء بينهما فخسر خلال هذه السلسلة 25 مرة وتعادل 8 مرات، أما آخر فوز له فكان بنتيجة 3-1 ويعود إلى 26 يناير/كانون الثاني عام 1985.

أهداف سان جيرمان ضد بريست بالدوري الفرنسي