حكمُ كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. بطل واقعة الهدف "الشبح" للامين جمال

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن هُوية حكم مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا.

ويستقبل ريال مدريد ضيفه برشلونة، غدا الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وأعلن الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الحكم الدولي سيزار سوتو غرادو، سيدير الكلاسيكو المرتقب، في حين يتولى مواطنه خافيير إغليسياس فيانويفا مساعدته من غرفة تقنية حكم الفيديو "الفار".

وسيكون هذا الظهور هو الثاني لسوتو غرادو (45 عاما) في الكلاسيكو، إذ سبق له إدارة هذه المواجهة القوية مرة واحدة قبل موسمين.

وجرى ذلك اللقاء يوم 21 أبريل/نيسان 2024 ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وكان أيضا على ملعب سانتياغو برنابيو، وفيها حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على برشلونة (3-2) بهدف متأخر سجله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشهدت تلك المباراة جدلا كبيرا في "الهدف الشبح"، بحسب صحيفة "ماركا" في إشارة إلى كرة لامين جمال نجم برشلونة، التي لم تُظهر الإعادة التلفزيونية بوضوح ما إن كانت، قد تجاوزت خط المرمى قبل أن يصدها أندري لونين حارس ريال مدريد، وعليه لم يحتسب الهدف.

ويُعد سوتو غرادو من الحكام المخضرمين في الدوري الإسباني على حد وصف صحيفة الإسبانية، إذ يخوض حاليا موسمه السابع والأخير في الليغا، مشيرة إلى أنه معلم إلى جانب تحكيم مباريات كرة القدم.

وعموما يمتلك ريال مدريد وبرشلونة سجّلين متفاوتين في نتائج المباريات التي أدارها بينهما الحكم سوتو غرادو في مسيرته التحكيمية وفي جميع البطولات.

وإليكم المباريات التي أدارها سوتو غرادو بين ريال مدريد وبرشلونة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير:

ريال مدريد: 22 مباراة (14 فوزا، 2 تعادل، 6 هزائم).

برشلونة: 14 مباراة (6 منها فوز، 3 تعادل، 5 هزائم).

وقبل موقعة الكلاسيكو، يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه برشلونة.