بايرن ميونخ يحقق فوزه الثامن بالدوري الألماني

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته للمباراة الـ8 تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بـ3 أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ8 للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما شهدت الدقيقة 19 طرد الكوري الجنوبي جينز كاستروب مدافع مونشنغلادباخ بالبطاقة الحمراء، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليُكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، استغل البايرن تفوقه العددي وسجل ثلاثية حملت توقيع جوشوا كيميتش والبرتغالي رافائيل غيريرو والشاب لينارت كارل في الدقائق 64 و68 و81.

جوهرة بافارية يزداد بريقها كل يوم 💎 هدف خرافي من لينارت كارل ❤️ pic.twitter.com/qdXR0d9HcD — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 23, 2025

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 24 نقطة من 8 مباريات، متصدرا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 3 نقاط بعدما تلقى خسارته الـ5 هذا الموسم ليقبع في ذيل الترتيب.

وفي مباريات أخرى، أمطر لايبزيغ شباك مضيفه أوغسبورغ بـ6 أهداف دون رد، ليواصل مطاردة المتصدر بايرن ميونخ بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن القمة.

كما فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه سانت باولي بهدفين دون رد، وفولفسبورغ على مضيفه هامبورغ بهدف نظيف، في حين تغلب هوفنهايم على هايدنهايم بـ3 أهداف لهدف.