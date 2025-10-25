الجزائرية نمور تتألق في بطولة العالم للجمباز

غداة تتويجها بذهبية العارضتين غير المتوازيتين، أحرزت الجزائرية كيليا نمور الميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن، السبت، في بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا.

ولم تتفوق عليها سوى الصينية المتألقة جانغ تشينغيينغ، البالغة من العمر 18 عاما مثلها، والتي كانت قد نالت الميدالية البرونزية في المسابقة العامة قبل يومين.

وسجلت جانغ علامة استثنائية بلغت 15.166 نقطة على هذا الجهاز الصعب، مما جعل منافستها بالغة الصعوبة.

لكن نمور، التي انتقلت من تمثيل فرنسا إلى الجزائر قبل عامين إثر خلاف بين ناديها والاتحاد الفرنسي، أثبتت بهذه الميدالية الفضية أنها لم تعد مجرد متخصصة في العارضتين غير المتوازيتين، بل باتت قادرة على المنافسة على منصات التتويج في المسابقة الكاملة أيضا.

وكانت قد تأهلت إلى 3 نهائيات في العاصمة الإندونيسية، واحتلت المركز الرابع في المسابقة الكاملة الأربعاء الماضي، قبل أن تتجاوز خيبة الأمل وتحرز ذهبية العارضتين، الجهاز الذي تُوجت فيه أيضا بطلة أولمبية.

ومنذ الألعاب الأولمبية، عاشت الشابة عاما مليئا بالتقلبات. ففي الربيع، قررت مغادرة ناديها التكويني في أفوان، قرب مدينة تور، لتنتقل إلى التدريب في ديجون. وقد نددت حينها بـ"الإهانات" التي تعرضت لها لسنوات و"الهيمنة" التي مارسها مدربوها السابقون في أفوان.

وبالنسبة للمرحلة المقبلة التي من المفترض أن تقودها إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ترى مدربتها ناديا ماسّيه أن أكبر هامش للتطور سيكون في الحركات الأرضية.

قالت لوكالة الأنباء الفرنسية "العمل الأكبر سيكون على تعزيز الثقة بالنفس. نحن متحمسون للعودة وبدء إعداد حركات جديدة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب اليابانية آيكو سوغيهارا (14.166 نقطة)، التي توجت بعد لحظات بذهبية الأرضية مسجلة 13.833 نقطة.

وتغيب عن البطولة النجمة الأميركية سيمون بايلز التي فضّلت الابتعاد في عام ما بعد الأولمبياد.