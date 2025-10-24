هالاند يفرض نفسه على أساطير دوري أبطال أوروبا

في كل موسم، يبرز اسم جديد في سماء دوري أبطال أوروبا، ولكن قليلون هم الذين يستطيعون خطف الأنظار كما يفعل النرويجي إرلينغ هالاند. فهدفه الأخير ضد فياريال لم يكن مجرد هدف عادي، بل إضافة إلى رصيده التاريخي، ليصبح اللاعب الوحيد بين أفضل 10 هدافين يسجل أهدافا أكثر من عدد مبارياته في المسابقة.

ففي سن 25 عامًا، يبدو أن هالاند لديه مستقبل واعد ليكتب فيه تاريخ دوري أبطال أوروبا.

إليكم أفضل 25 هدافا في دوري أبطال أوروبا وعدد مبارياتهم:

25. الألماني غيرد مولر

المهاجم الألماني الأسطوري سجل 34 هدفًا في 35 مباراة مع بايرن ميونخ على مدار ستة مواسم، محققًا معدلا تهديفيا مذهلا يضعه مع الأساطير.

24. الأوروغواياني إديسون كافاني

سجل كافاني 35 هدفًا في 70 مباراة مع نابولي وباريس سان جيرمان على مدار 10 مواسم، وكان دوما يهدد المرمى.

23. المجري فيرينك بوشكاش

الهداف المجري الرائع سجل 36 هدفًا في 41 مباراة خلال تسعة مواسم، وهو رقم يبرهن على فاعليته الكبيرة في المسابقة.

22. الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

الهداف الأرجنتيني سجل 41 هدفًا في 79 مباراة مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وكان دائمًا مصدر تهديف حاسم.

21. الإيطالي أليساندرو ديل بيرو

سجل نجم يوفنتوس 42 هدفًا في 89 مباراة على مدار 12 موسمًا، مؤكدًا مكانته مهاجما لا يُستهان به.

20. الفرنسي أنطوان غريزمان

المهاجم الفرنسي سجل 43 هدفًا في 108 مباريات مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة، محققًا تأثيرًا واضحًا في المسابقة.

19. البرازيلي نيمار

أحرز النجم البرازيلي 43 هدفًا في 81 مباراة مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وأثبت موهبته في كل مباراة.

18. الإيفواري ديدييه دروغبا

سجل المهاجم الإيفواري 44 هدفًا في 92 مباراة مع مرسيليا، وغلطة سراي وتشلسي، وترك بصمة قوية في دوري الأبطال.

17. الإنجليزي هاري كين

المهاجم الإنجليزي سجل 45 هدفًا في 60 مباراة مع توتنهام وبايرن ميونخ، ويستمر في منافسة كبار الهدافين.

16. الإيطالي فيليبو إزانغي

المهاجم الإيطالي سجل 46 هدفًا في 81 مباراة مع ميلان ويوفنتوس على مدار 11 موسمًا، وكان دائمًا خطرًا على الدفاعات.

15. البرتغالي إيوزيبيو

أسطورة بنفيكا سجل 46 هدفًا في 64 مباراة خلال 11 موسمًا، محققًا معدلا تهديفيا رائعا في تاريخ المسابقة.

14. الأوكراني أندريه شيفتشينكو

سجل 48 هدفًا في 100 مباراة مع ميلان وتشلسي ودينامو كييف، وكان أحد أبرز المهاجمين في العقدين الماضيين.

13. المصري محمد صلاح

الهداف المصري سجل 48 هدفًا في 91 مباراة مع ليفربول وبازل وروما وتشلسي، مبرزًا تأثيره الكبير في دوري الأبطال.

12. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

النجم السويدي سجل 48 هدفًا في 124 مباراة مع ستة أندية مختلفة، وهو لاعب يتميز بالقوة والمهارة في جميع المسابقات.

11. الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

أسطورة ريال مدريد سجل 49 هدفًا في 59 مباراة، وكان رمزًا للنجاح والهجوم القوي في وقته.

10. الفرنسي تييري هنري

الفرنسي الكبير سجل 50 هدفًا في 112 مباراة مع موناكو وأرسنال وبرشلونة، مؤكدًا مكانته واحدا من أعظم المهاجمين الأوروبيين.

9. النرويجي إيرلينغ هالاند

نجم مانشستر سيتي الشاب سجل 53 هدفًا في 51 مباراة مع سالزبورغ، ودورتموند ومانشستر سيتي، وهو اللاعب الوحيد بين العشرة الأوائل الذي تجاوز عدد أهدافه عدد المباريات.

هالاند يواصل توهجه ويفتتح التسجيل لمانشستر سيتي 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/AmW2rInQwU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

8. الهولندي رود فان نيستلروي

الهولندي سجل 56 هدفًا في 73 مباراة مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد، رغم أنه لم يفز بدوري الأبطال.

7.الألماني توماس مولر

المهاجم الألماني سجل 57 هدفًا في 163 مباراة مع بايرن ميونخ على مدار 17 موسمًا، وكان عنصرًا أساسيًا في نجاحات النادي البافاري.

6. الفرنسي كيليان مبابي

النجم الفرنسي سجل 60 هدفًا في 90 مباراة مع موناكو وباريس سان جيرمان وريال مدريد، ويستمر في فرض نفسه كأحد أكبر الهدافين في العصر الحديث.

5. الإسباني راؤول

الأسطورة الإسبانية سجل 71 هدفًا في 142 مباراة مع شالكه وريال مدريد خلال 15 موسمًا، وكان رمزًا للتألق والثبات في دوري الأبطال.

4. الفرنسي كريم بنزيمة

سجل نجم ريال مدريد السابق 90 هدفًا في 152 مباراة مع ليون والنادي الملكي، معتمدًا على الذكاء والحس التهديفي العالي.

3. البولندي روبرت ليفاندوفسكي

أحرز هداف برشلونة 105 أهداف في 135 مباراة مع دورتموند وبايرن والبارسا، معززًا مكانته بين أفضل المهاجمين في تاريخ المسابقة.

2. الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني سجل 129 هدفًا في 163 مباراة مع برشلونة وباريس سان جيرمان، ليصبح أحد أعظم الهدافين في تاريخ دوري الأبطال.

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرتغالي الأسطوري سجل 140 هدفًا في 183 مباراة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، محافظًا على لقب أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.