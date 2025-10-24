زيمبابوي تقيل مدربها الألماني نيس قبل "الكان" بشهرين

أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الأول المدرب الألماني مايكل نيس بعد إخفاق الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك قبل شهرين فقط من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب.

وكان نيس (58 عاما) قد تولى المهمة قبل 14 شهرا، ونجح في قيادة "المحاربين" إلى التأهل للبطولة القارية، غير أن نتائجه في التصفيات المونديالية جاءت مخيبة، إذ أنهى المنتخب مشواره في قاع مجموعته بعد 6 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، مكتفيا بثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

وخلال فترة إشرافه على المنتخب، فاز نيس في مباراتين فقط من أصل 14 خاضها منذ تعيينه في أغسطس/آب من العام الماضي.

تحديات عاجلة قبل مواجهة مصر

وبات على الاتحاد الزيمبابوي الإسراع في التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب مصر في مدينة أغادير المغربية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.