بول سكولز يهاجم صلاح ويدعو لاستبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول

أشعل بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، الجدل بعد تصريحاته الحادة ضد الدولي المصري محمد صلاح، معتبرًا أن نجم ليفربول لم يعد يستحق مكانه في التشكيلة الأساسية، وأن مستواه تراجع بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

وترك صلاح بصمته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قيادة ليفربول إلى منصات التتويج وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في السنوات الأخيرة جعلته يدخل نادي الأساطير في البريميرليغ. لكن يبدو أن نجم مانشستر يونايتد السابق بول سكولز له رأي آخر تماما.

ويمر صلاح بفترة صعبة مع بداية الموسم الجاري، نظرا لتراجع إسهاماته التهديفية مع الريدز، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، عكس ما كان يقدمه في المواسم الماضية منذ الانتقال للفريق قادما من روما الإيطالي.

وتم استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول الأربعاء الماضي أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، حيث تألق كل من هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز في مكانه.

وقد يغيب اللاعب المصري عن المشاركة أساسيا مرة أخرى عندما يعود الريدز إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد يوم السبت.

أداؤه سيئ

واعتبر سكولز أن النجم المصري سيئ في أدائه، رغم مكانته الكبيرة، معتبرًا أنه "أسوأ أفضل لاعب في العالم".

ففي حديثه عبر بودكاست "ستيك تو فوتبول" (Stick To Football)، قال سكولز إن صلاح يبدو "قبيحًا" في أدائه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن مشاكله الفنية كانت موجودة حتى في فترات تألقه، لكنها لم تكن تُلاحظ بسبب غزارة أهدافه.

وأضاف "سلوت لم يكن يملك خيارًا سوى استبعاد صلاح طالما أنه توقف عن التسجيل، وحتى عندما كان يسجل الأهداف، كان يبدو أداؤه قبيحًا أحيانًا، الكرة ترتد من قدميه، ويرتكب أخطاءً غريبة بالنسبة لمهاجم بهذا المستوى، إنه في بعض الأحيان يبدو وكأنه أسوأ أفضل لاعب في العالم".

وتابع "عندما يتوقف عن التسجيل، تظهر كل تلك العيوب الأخرى. يمكن أن يكون أسوأ أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وختم "أعتقد أن الوقت قد حان لمنح صلاح راحة، وربما يكون استبعاده في مرحلة ما خطوة جيدة له ولفريقه".

سكولز أشار إلى أن الأداء الهجومي لصلاح بات باهتًا، وأن تأثيره في الثلث الأخير من الملعب تراجع كثيرًا مقارنة بالمواسم السابقة، حيث سجل المصري هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهدفًا واحدًا في دوري الأبطال، بينما غاب عن التسجيل في آخر 6 مباريات للريدز.

ورغم تلك الانتقادات، دافع مدافع مانشستر سيتي السابق جوليون ليسكوت عن النجم المصري، مؤكدًا أن صلاح لا يزال عنصرًا حاسمًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال عبر موقع "ليفربول دوت كوم" "لا أعتقد أنه يجب إسقاط صلاح من التشكيلة الأساسية. ربما يحتاج إلى راحة، نعم، لكنه لا يقدم أداءً مختلفًا. الفرق أنه فقط لا يسجل. إنه ما زال يصنع الفارق عندما يحصل على الكرة، والمشكلة ربما تكون في طريقة لعب الفريق وليس فيه هو".

وبين موجة الانتقادات والدفاعات، يبدو أن الجدل حول صلاح سيبقى مفتوحًا، خاصة مع استمرار صيامه التهديفي، في انتظار ما إذا كان المدرب آرني سلوت سيستجيب لدعوات إسقاطه من التشكيلة أم يمنحه مزيدًا من الثقة لاستعادة بريقه.