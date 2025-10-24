انتقد الرئيس وفر من البلاد.. ماذا يحصل مع ديوكوفيتش في صربيا؟

تعرّضت جدارية ضخمة لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بلغراد إلى التخريب، وذلك بعد أسابيع من مغادرته البلاد وانتقاله للعيش مع عائلته في اليونان.

وحملت الجدارية المذكورة والتي رُسمت في وقت سابق من العام الجاري، صورة لديوكوفيتش خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون مرتديا الزي الأبيض التقليدي الخاص بالبطولة العريقة.

I grafit na kom je @DjokerNole je smetao Ćacadi.

Bez obzira na sve, čeka vas ROBIJA‼️ pic.twitter.com/siiN0G06Pu — Kurzschluss u Blokadi (@_Kurzschluss_) October 21, 2025

وتحول ديوكوفيتش (38 عاما) من بطل قومي في صربيا إلى "العدو الأول" لحكومة بلاده على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية بسبب دعمه مظاهرات طلابية خرجت احتجاجا على انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد أودى بحياة 16 شخصا.

تخريب جدارية ضخمة لديوفكوفيتش في صربيا

وحمّل الطلاب الحكومة الصربية مسؤولية الحادث، واتهموها بالفساد مطالبين بإصلاحات سياسية، وهو موقف دعمه ديوكوفيتش بشكل علني.

وعلى إثر ذلك واجه ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات الكبرى "غراند سلام" (24 مرة)، انتقادات حادة من وسائل إعلام موالية للرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وعبّر أندريه يوسيفوفسكي، الفنان الذي رسم الجدارية عن استيائه الشديد من تشويه عمله الفني وألقى باللوم على الشباب الصربي.

وكتب يوسيفوفسكي عبر حسابه في إنستغرام "تخيّلوا ذلك الوطني العظيم مرتديا سترة برتقالية وقبعة، يتسلل ليلا ثم يقف أمام نوفاك (نعم، نوفاك!)، ينظر في عينيه ويرشق وجهه وجسده بالطلاء".

وأضاف غاضبا "هؤلاء هم شباب صربيا الرائعون الذين يريدون فقط تعلم فن الغرافيتي، لقد بلغنا ذروة الانحطاط منذ زمن".

وأتم الفنان الصربي "لا تقلق يا أخي (نوفاك) الانتقام قادم لكن دون قناع وفي وضح النهار، كما نفعل دائما".

ديوكوفيتش يدعم احتجاجات الطلاب

وكان ديوكوفيتش أعلن دعمه للطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقوله "بوصفي شخصا يؤمن بعمق، بقوة الشباب ورغبتهم في مستقبل أفضل أعتقد أنه من المهم أن تُسمع أصواتهم، تمتلك صربيا إمكانات هائلة، وشبابها المتعلم هو أعظم ما تملكه. ما نحتاج إليه جميعا هو الفهم والاحترام".

وظهر ديوكوفيتش في وقت سابق من هذا العام مرتديا سترة كتب عليها شعار "الطلاب هم الأبطال" وذلك أثناء حضوره مباراة كرة سلة.

وانتقل ديوكوفيتش للعيش في اليونان في سبتمبر/أيلول الماضي، وقد التحق أبناؤه في مدرسة خاصة هناك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتزايدت التكهنات حول نية ديوكوفيتش التقدّم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية في اليونان، التي تمنح الإقامة في البلاد مقابل الاستثمار، وذلك بعد أن التقى النجم الصربي مرتين رئيسَ الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وحدث ذلك قبل تسجيل أبنائه في المدرسة الخاصة.