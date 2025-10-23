71 هدفا في 18 مباراة.. غزارة تهديفية قياسية بدوري الأبطال

شهدت الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسجيل 71 هدفا في 18 مباراة، وباتت الأكثر غزارة من الناحية التهديفية منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة القارية الأم الموسم الماضي.

وبلغت نسبة الأهداف المسجلة 3.94 أهداف في المباراة الواحدة، ساهمت فيها النتائج الكبيرة التي حققتها الأندية الثلاثاء، أبرزها:

سان جرمان الفرنسي حامل اللقب الذي سحق مضيفه باير ليفركوزن الألماني 7-2.

برشلونة الإسباني دك شباك ضيفه أولمبياكوس اليوناني المنقوص 6-1

أيندهوفن صاحب نصف دزينة من الأهداف في مرمى نابولي الإيطالي 6-2. وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك نادي جنوب إيطاليا هذا الكمّ من الأهداف منذ ديسمبر/كانون الأول 1997.

ولم تشذ القاعدة الأربعاء، حيث أكرم تشلسي الإنجليزي وفادة ضيفه أياكس الهولندي المنقوص بخماسية (5-1) وهي النتيجة ذاتها التي حققها مواطنه ليفربول على حساب مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان من الممكن أن يكون الحصاد التهديفي أكثر حيث انتهت 3 مباريات بتعادل سلبي، وهي كايرات الكازاخستاني مع بافوس القبرصي، موناكو الفرنسي مع توتنهام الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي.

ويعود السبب في تسجيل هذا الرقم القياسي التهديفي بالجولة الثالثة من المسابقة الأم إلى النظام الجديد للمسابقة التي باتت تعتمد مشاركة 36 فريقا (بدلا من 32) مما يعني زيادة مباراتين إضافيتين في كل جولة.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 67 هدفا في 18 مباراة، بمعدل 3.72 أهداف في المباراة الواحدة.

وسبق أن سُجل 63 هدفا في 16 مباراة بالنظام السابق للبطولة القارية في الجولة الأولى من دور المجموعات من موسم 2000-2001، بمعدل 3.93 أهداف في المباراة.