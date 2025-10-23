دوري أبطال أوروبا: ليفربول ينهي سلسلة الهزائم وبايرن يحافظ على سجله المثالي

أوقف ليفربول بطل إنجلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا، ليخرج بفوز عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1 الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كل من الفرنسي أوغو إيكيتيكي (الدقيقة 35) والهولندي فيرجيل فان دايك (الدقيقة 39) والفرنسي إبراهيما كوناتي (الدقيقة 44) والهولندي كودي خاكبو (الدقيقة 66) والمجري دومينيك سوبوسلاي (الدقيقة 70)، وذلك بعد أن تقدم فرانكفورت بهدف الدانماركي راسموس كريستنسن (الدقيقة 26).

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب أرني سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي خسر 4 مباريات تواليا لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما كان يشرف على تدريبه الأيرلندي براندن رودجرز.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا

رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا list 2 of 2 الطائرة تفاقم معاناة ليفربول المتعثر end of list

وتعرض ليفربول لهذه الهزائم تواليا في مختلف المسابقات، وتحديدا أمام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وضد غلطة سراي التركي في دوري الأبطال.

فوز كبير لبايرن على كلوب بروج

حافظ بايرن ميونخ بطل ألمانيا على سجله المثالي محققا فوزه الثالث في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-0 الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ17 عاما لينارت كارل (الدقيقة 5) والدولي الإنجليزي هاري كاين (الدقيقة 14) والكولومبي لويس دياز (الدقيقة 34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (الدقيقة 69).

ورفع بايرن رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات بالعلامة الكاملة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، وإنتر ميلان الإيطالي، وأرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

تشلسي يكتسح أياكس

واصل تشلسي الإنجليزي انتصاراته التي دأب على تحقيقها في مختلف المسابقات مؤخرا، وحقق فوزا ثمينا وكاسحا 5-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

إعلان

وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حسم تشلسي المباراة لمصلحته عمليا، حيث افتتح مارك غويو التسجيل للفريق الأزرق في الدقيقة 18، بعد دقيقة واحدة من طرد كينيث تايلور، لاعب أياكس أمستردام، في حين أضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وقلص فوتر فيخهورست الفارق بتسجيله هدفا لأياكس في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، غير أن الأرجنتيني إنزو فرنانديز والبرازيلي إيستيفاو ويليان أضافا الهدفين الثالث والرابع لتشلسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

واختتم تيريك جورج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لتشلسي في الدقيقة 48.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لتشلسي في مختلف المسابقات، إذ لم يعرف فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سوى طعم الانتصارات منذ خسارته 1-3 أمام ضيفه برايتون بالدوري الإنجليزي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

تعادل موناكو مع توتنهام

استمرت بداية موناكو السيئة في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء، في المباراة الأولى للمدرب الجديد سيباستيان بوكونيولي في البطولة.

وحصل الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الذي حقق نقطتين من 3 مباريات، على الفرص الأفضل للتسجيل، لكن جويلمو فيكاريو حارس توتنهام كان حاسما في التصدي لتلك المحاولات.

ويحتل توتنهام -الذي استقبل أكثر من 20 تسديدة في مباراة من جانب واحد- المركز الـ15 بين 36 فريقا في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 5 نقاط، ويحتل موناكو المركز الـ27 في منطقة الإقصاء من البطولة.

ويحل موناكو ضيفا على بودو‭/‬جليمت في المباراة القادمة، ويستضيف توتنهام فريق كوبنهاغن.