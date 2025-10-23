رياضة|أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: ليفربول ينهي سلسلة الهزائم وبايرن يحافظ على سجله المثالي

Liverpool's Ibrahima Konate, right, celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Eintracht Frankfurt and Liverpool in Frankfurt, Germany, Wednesday, Oct. 22, 2025. (AP Photo/Michael Probst)
كوناتي ساهم في فوز ليفربول الكبير على آينتراخت فرانكفورت (أسوشيتد برس)
Published On 23/10/2025
|
آخر تحديث: 00:44 (توقيت مكة)

أوقف ليفربول بطل إنجلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا ليخرج بفوز عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1 الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أوغو إيكيتيكي (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي إبراهيما كوناتي (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك سوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد أن تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 22: Curtis Jones, Joe Gomez, Andrew Robertson and Virgil van Dijk of Liverpool celebrate after the team's victory during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC at Frankfurt Stadion on October 22, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
ليفربول يوقف سلسلة من 4 هزائم (غيتي)

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب أرني سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسر أربع مباريات تواليا لأول
مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما كان يشرف على تدريبه الأيرلندي براندن رودجرز.

وتعرض ليفربول لأربع هزائم تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا أمام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وضد غلطة سراي التركي في دوري الأبطال.

فوز كبير لبايرن على كلوب بروج

حافظ بايرن ميونخ بطل ألمانيا على سجله المثالي محققا فوزه الثالث في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-0 الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنجليزي هاري كاين (14) والكولومبي لويس دياز (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Players of Bayern Munich celebrates victory following the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
بايرن حقق العلامة الكاملة (غيتي)

ورفع بايرن رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكلامة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

تشلسي يكتسح أياكس

واصل تشلسي الإنجليزي انتصاراته التي دأب على تحقيقها في مختلف المسابقات مؤخرا، وحقق فوزا ثمينا وكاسحا 5-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في لندن، حسم تشلسي المباراة لمصلحته عمليا، حيث افتتح مارك غويو التسجيل للفريق الأزرق في الدقيقة 18، بعد دقيقة واحدة من طرد كينيث تايلور، لاعب أياكس أمستردام، فيما أضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 22: Tyrique George of Chelsea celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Chelsea FC and AFC Ajax at Stamford Bridge on October 22, 2025 in London, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)
فرحة تيريك جورج بالهدف الخامس لتشلسي (غيتي)

وقلص فوتر فيخهورست الفارق بتسجيله هدفا لأياكس في الدقيقة 33 من ركلة جزاء غير أن الأرجنتيني إنزو فرنانديز والبرازيلي إيستيفاو ويليان أضافا الهدفين الثالث والرابع لتشلسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

واختتم تيريك جورج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 48.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لتشلسي في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سوى طعم الانتصارات منذ خسارته 1- 3 أمام ضيفه برايتون بالدوري الإنجليزي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

تعادل موناكو مع توتنهام

استمرت بداية موناكو السيئة في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه توتنهام هوتسبي أمس الأربعاء، في المباراة الأولى للمدرب الجديد سيباستيان بوكونيولي في البطولة.

وحصل الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي حقق نقطتين من ثلاث مباريات، على الفرص الأفضل للتسجيل لكن حارس توتنهام جويلمو فيكاريو كان حاسما في التصدي لتلك المحاولات.

Monaco's Danish forward #14 Mika Biereth and Tottenham Hotspur's English midfielder #14 Archie Gray react at the end of the UEFA Champions League, league phase - day 3, football match between AS Monaco and Tottenham Hotspur FC at the Stade Louis II in the Principality of Monaco on October 22, 2025.
موناكو حقق نقطتين من ثلاث مباريات (الفرنسية)

ويحتل توتنهام الذي استقبل أكثر من 20 تسديدة في مباراة من جانب واحد، المركز 15 من بين 36 فريقا في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد خمس نقاط، ويحتل موناكو المركز 27 في منطقة الإقصاء من البطولة.

ويحل موناكو ضيفا على بودو‭/‬جليمت في المباراة القادمة، ويستضيف توتنهام فريق كوبنهاغن.

المصدر: وكالات

