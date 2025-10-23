دوري أبطال أوروبا: ليفربول ينهي سلسلة الهزائم وبايرن يحافظ على سجله المثالي

أوقف ليفربول بطل إنجلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا ليخرج بفوز عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1 الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أوغو إيكيتيكي (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي إبراهيما كوناتي (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك سوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد أن تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب أرني سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسر أربع مباريات تواليا لأول

مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما كان يشرف على تدريبه الأيرلندي براندن رودجرز.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا

رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا list 2 of 2 الطائرة تفاقم معاناة ليفربول المتعثر end of list

وتعرض ليفربول لأربع هزائم تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا أمام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وضد غلطة سراي التركي في دوري الأبطال.

فوز كبير لبايرن على كلوب بروج

حافظ بايرن ميونخ بطل ألمانيا على سجله المثالي محققا فوزه الثالث في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-0 الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنجليزي هاري كاين (14) والكولومبي لويس دياز (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).

ورفع بايرن رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكلامة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

تشلسي يكتسح أياكس

واصل تشلسي الإنجليزي انتصاراته التي دأب على تحقيقها في مختلف المسابقات مؤخرا، وحقق فوزا ثمينا وكاسحا 5-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في لندن، حسم تشلسي المباراة لمصلحته عمليا، حيث افتتح مارك غويو التسجيل للفريق الأزرق في الدقيقة 18، بعد دقيقة واحدة من طرد كينيث تايلور، لاعب أياكس أمستردام، فيما أضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وقلص فوتر فيخهورست الفارق بتسجيله هدفا لأياكس في الدقيقة 33 من ركلة جزاء غير أن الأرجنتيني إنزو فرنانديز والبرازيلي إيستيفاو ويليان أضافا الهدفين الثالث والرابع لتشلسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

إعلان

واختتم تيريك جورج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 48.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لتشلسي في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سوى طعم الانتصارات منذ خسارته 1- 3 أمام ضيفه برايتون بالدوري الإنجليزي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

تعادل موناكو مع توتنهام

استمرت بداية موناكو السيئة في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه توتنهام هوتسبي أمس الأربعاء، في المباراة الأولى للمدرب الجديد سيباستيان بوكونيولي في البطولة.

وحصل الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي حقق نقطتين من ثلاث مباريات، على الفرص الأفضل للتسجيل لكن حارس توتنهام جويلمو فيكاريو كان حاسما في التصدي لتلك المحاولات.

ويحتل توتنهام الذي استقبل أكثر من 20 تسديدة في مباراة من جانب واحد، المركز 15 من بين 36 فريقا في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد خمس نقاط، ويحتل موناكو المركز 27 في منطقة الإقصاء من البطولة.

ويحل موناكو ضيفا على بودو‭/‬جليمت في المباراة القادمة، ويستضيف توتنهام فريق كوبنهاغن.