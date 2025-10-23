نجل رونالدو يثبت نفسه مع البرتغال.. فهل يلعبان سويا يوما ما؟

استدعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، لتمثيل المنتخب الوطني للفئة العمرية تحت 16 عاما للمرة الأولى.

ويوجد اسم كريستيانو جونيور (15 عاما) في القائمة التي تضم 22 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات (Federations Cup Tournament).

ويشارك في البطولة المقرر إقامتها في الفترة بين 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى 4 نوفمبر/كانون الثاني 2025، منتخبات ويلز وتركيا وإنجلترا والبرتغال.

وتُعتبر منافسات كأس الاتحادات بطولة دولية ودية للفئات السنية تُقام دوريا بين منتخبات الأكاديميات والناشئين، لكنها ليست رسمية أي لا تتبع للاتحادين الدولي أو الأوروبي لكرة القدم "فيفا ويويفا"، وتهدف إلى تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم خبرة اللعب الدولي المبكر.

وجاء استدعاء كريستيانو جونيور الأخير بعد أشهر من اختياره في قائمة البرتغالي تحت سن 15 عاما، وبالتحديد في مايو/أيار الفائت.

ومن شأن الاستدعاء الأخير، أن يعزز احتمال رؤية كريستيانو جونيور في مباراة إلى جانب والده كريستيانو رونالدو سويا على أرض الملعب بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستدركت "رغم أن ذلك يبدو صعب الحدوث، خاصة أن رونالدو الأب سيبلغ 41 عاما في فبراير/شباط المقبل، لكن النجم البرتغالي لا يزال يقاوم التقدم بالعمر". في إشارة منها إلى استمراره في هز شباك المنافسين وآخرهم المجر والفتح في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم والدوري السعودي تواليا.

وسبق لكريستيانو جونيور أن لعب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد، الناديين اللذين مثّلهما والده قبل انتقاله إلى السعودية في يناير/كانون الثاني 2023.

ويُعرف نجل رونالدو في البرتغال بلقب "كريستيانيـنيو" وقد ارتدى القميص رقم 7 ولعب في مركز الجناح الأيسر مع الفئات العمرية الصغيرة.

يُشار إلى أن رونالدو الأب بدأ مسيرته الدولية عام 2001 مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، والآن يضع نصب عينيه تحقيق رقم قياسي جديد بالمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، المرجّح أن يكون "الأخير في مسيرته الأسطورية".