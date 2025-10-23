رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

ميسي يمدد تعاقده مع إنتر ميامي لـ3 سنوات

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 18: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after scoring the team's first goal during the MLS match between Nashville SC and Inter Miami CF at GEODIS Park on October 18, 2025 in Nashville, Tennessee. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP (Photo by Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ليونيل ميسي وافق على تمديد عقده حتى عام 2028 (الفرنسية)
Published On 23/10/2025
|
آخر تحديث: 21:17 (توقيت مكة)

حفظ

وافق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا على عقد جديد مع فريق إنتر ميامي، لينهي بذلك فترة طويلة من الترقب بشأنه مستقبله ويضمن بقاءه مع الفريق المنافس ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، والذي يستعد للعب في ملعب جديد له.

وتم الإعلان عن تمديد التعاقد، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية للمسابقة ضد ناشفيل، حيث يستضيف فريق ميسي، المصنف الثالث في المنطقة الشرقية، المباراة الأولى من تلك السلسلة المكونة من 3 لقاءات مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد الجديد بشكل فوري، رغم أن إنتر ميامي كان يسعى جاهدا لإبرام صفقة تمتد حتى عام 2027 أو 2028>

ولا شك أن مشاركة ميسي لموسمين أو ثلاثة مواسم إضافية ستعزز مبيعات تذاكر الملعب الذي يبنيه إنتر ميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي، وقد دأب الفريق على بيع باقات التذاكر وحجز المقاعد في الملعب الجديد لأكثر من عام، مع افتراض بقاء اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة عام 2022 مع النادي.

المصدر: الألمانية

إعلان