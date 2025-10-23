ميسي يمدد تعاقده مع إنتر ميامي لـ3 سنوات

وافق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا على عقد جديد مع فريق إنتر ميامي، لينهي بذلك فترة طويلة من الترقب بشأنه مستقبله ويضمن بقاءه مع الفريق المنافس ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، والذي يستعد للعب في ملعب جديد له.

وتم الإعلان عن تمديد التعاقد، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية للمسابقة ضد ناشفيل، حيث يستضيف فريق ميسي، المصنف الثالث في المنطقة الشرقية، المباراة الأولى من تلك السلسلة المكونة من 3 لقاءات مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد الجديد بشكل فوري، رغم أن إنتر ميامي كان يسعى جاهدا لإبرام صفقة تمتد حتى عام 2027 أو 2028>

ولا شك أن مشاركة ميسي لموسمين أو ثلاثة مواسم إضافية ستعزز مبيعات تذاكر الملعب الذي يبنيه إنتر ميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي، وقد دأب الفريق على بيع باقات التذاكر وحجز المقاعد في الملعب الجديد لأكثر من عام، مع افتراض بقاء اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة عام 2022 مع النادي.