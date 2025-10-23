أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي ليفربول جدلا كبيرا بعد تصرّفه الغريب عقب مباراة فريقه الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ صلاح أمس مباراة ليفربول ومضيفه أينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، من مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به المدرب آرني سلوت في الدقيقة 74، وبعد نزوله أهدر فرصتين واضحتين للتسجيل.

مؤشرات على انهيار علاقة محمد صلاح بليفربول وجماهيره

ورغم الفوز العريض الذي حققه ليفربول (5-1) والذي كسر من خلاله سلسلة من 4 هزائم متتالية في جميع البطولات، لكن ما أفسد ليلة الريدز هو "إحباط صلاح الواضح من بقائه على مقاعد البدلاء" على حد تعبير موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، وهي المباراة الثانية على التوالي للنجم المصري.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق لصلاح الذي يواجه انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، إذ تفاعل سريعا مع الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذف صلاح (33 عاما) جميع المحتويات والبيانات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع فإن تزايد الانتقادات الموجهة لصلاح مع معاناة ليفربول النتائج السلبية في الآونة الأخيرة ربما كان ذلك أحد أسباب قراره باتخاذ هذه الخطوة.

وفجّر صلاح غضب مشجعي ليفربول بعدما فضّل تسديدة كرة على تمريرها لزميله فلوريان فيرتز الذي كان في موقع مثالي لتسجيل هدف سيكون الأول للاعب الألماني مع "الريدز"، لكن النجم المصري أهدر الفرصة بغرابة في لقطة "تلخّص تراجع مستواه".

WHY salah? An assist to Wirtz there should have done the job? Seriously….😦 pic.twitter.com/fQkrkVdoQJ — Sarah (@JATTSOPRANO316) October 22, 2025

وأشار "غيف مي سبورت" إلى سبب محتمل آخر، وهو أن يكون صلاح "يجلد نفسه بسبب فترة الجفاف التهديفي التي يمر بها".

وسجّل صلاح 3 أهداف وصنع مثلها في 12 مباراة بجميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، لعب خلالها 939 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

"حالة مؤقتة"

ويرى الموقع أن ما يعيشه صلاح قد يكون "حالة مؤقتة" قبل أن يستعيد تألقه وبريقه، خاصة ذلك الذي كان عليه بالموسم الماضي الذي حطّم فيه الرقم القياسي في عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 29 هدفا وقدّم لزملائه 18 تمريرة حاسمة، أصبح من خلالها أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع الألعاب وجائزة أفضل لاعب في الموسم، وكل ذلك في موسم واحد (2024-2025).

وأتم الموقع "يبقى صلاح واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وبالتأكيد لم يفقد سحره بين ليلة وضحاها، وقد اعتاد على بذل قصارى جهده للعودة إلى طريق التألق والتسجيل".

ويحل ليفربول يوم السبت المقبل ضيفا على برينتفورد ضمن مباريات الجولة الـ9 من "البريميرليغ"، مباراة يترقبها أنصار الريدز لسببين هما استعادة طريق الانتصارات في الدوري ومعرفة إذا ما كان صلاح سيعود للتشكيل الأساسي من عدمه.