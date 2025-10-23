شاهد.. بقرة تتسبب بوفاة صادمة للاعب كرة قدم

لقي لاعب برازيلي شاب حتفه في حادث غريب وقع في أحد الطرق الرئيسية بولاية بياوي الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

وتوفي أنتوني يلانو البالغ من العمر 20 عاما، لاعب فريق بياوي للشباب بعد اصطدام دراجته النارية ببقرة في منتصف طريق "بي آر 343".

بقرة تتسبب بوفاة لاعب برازيلي

ووثقت كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق الحادث المأساوي، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام الدراجة التي كان يقودها يلانو بالبقرة الأخيرة من قطيع، كان يعبر إلى الجهة الأخرى.

🇧🇷 Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025

ولم يتمكن يلانو من تفادي الاصطدام، إذ وقع على الأرض وبقي ممددا دون حراك في حين سارع شخصان كانا في مكان الحادث، إلى محاولة إسعافه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

في هذه الأثناء أكدت الشرطة البرازيلية أن يلانو توفي في موقع الحادث أي قبل نقله إلى المستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات الاصطدام.

وتؤكد المعلومات الأولية أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، حين كان يلانو عائدا إلى منزله بعد حضور حفل عيد ميلاد والده.

وكان من المقرر أن يسافر يلانو مع فريق بياوي إلى مدينة فورتاليزا يوم الثلاثاء (بعد يوم من وفاته) للمشاركة في كأس البرازيل تحت 20 عاما.

يُذكر أن اللاعب الراحل سبق له اللعب لفريقي ألتوس وفلومينينسي بي إل، قبل انتقاله إلى بياوي وقد فاز مع الأخير ببطولة الولاية مرتين متتاليتين وذلك عامي 2024 و2025.