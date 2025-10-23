أعلن ناديا فنربشخة وأناضولو إيفيس التركيان رفضهما المطلق لعودة إقامة مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسرائيل.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية لكرة السلة ذكرت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنها وافقت على الاقتراح بتحديد الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025 موعدا لاستئناف إقامة مباريات البطولة في إسرائيل، وذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

رفض إقامة مباريات دوري السلة الأوروبي مجددا في إسرائيل

وعليه أصدر الناديان التركيان بيانا مشتركا عبّرا فيه أيضا وبشكل واضح عن قلقهما من هذه الخطوة مشيرين أيضا إلى أنه لم يُجر تصويت على هذه المسألة من الأساس.

وجاء في نص البيان المشترك: "تداولت وسائل الإعلام مؤخرا أخبارا حول إمكانية عودة الأندية الإسرائيلية لخوض مباريات اليوروليغ على أرضها اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025".

Anadolu Efes Spor Kulübü & Fenerbahçe Beko Ortak Açıklaması EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri… pic.twitter.com/5ryLbADhBn — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 22, 2025

وأوضح: "خلال اجتماع غير رسمي عُقد في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 من قبل إدارة اليوروليغ، جرى مناقشة مسألة تخص مباريات الأندية الإسرائيلية على أرضها، وبعد الاجتماع نقلت وسائل الإعلام تصريحات المدير التنفيذي لليوروليغ باوليوس موتيغوناس تفيد بأن جميع الأعضاء وافقوا على ذلك بشكل جماعي".

وأضاف "نؤكد أنه لم تُجر أي عملية تصويت خلال ذلك الاجتماع، بل تم الاتفاق فقط على متابعة الموضوع، وقد عبر كل من نادي أناضولو إيفيس وفنربخشة إسطنبول عن موقفهما السلبي من هذه الخطوة وأبديا علنا مخاوفهما من العواقب المحتملة لمثل هذا القرار".

وختم البيان "ما زلنا نواصل مشاوراتنا مع الجهات الرسمية في دولتنا ومع إدارة اليوروليغ بشأن هذه المسألة، وسيتم إبلاغ الجمهور بأي تطورات مستقبلية".

يُذكر أن بيدرو مارتينيز مدرب فالنسيا أعرب بدوره عن رفضه هذه الفكرة وفق ما أكد موقع "والا" العبري.

وبموجب القرار المذكور سيتوجب على الفريقين التركيين السفر إلى إسرائيل خلال العام المقبل، من أجل اللعب ضد مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب، وكذلك العكس؛ إذ يتعين على الأخيرين الحضور إلى تركيا.

وتاليا مواعيد المباريات الأندية التركية في إسرائيل:

هبوعيل تل أبيب – أناضولو إيفيس (20 يناير/كانون الثاني 2026).

مكابي تل أبيب – فنربخشة (24 مارس/آذار 2026).

مكابي تل أبيب – أناضولو إيفيس (الأول من أبريل/نيسان 2026).

هبوعيل تل أبيب – فنربخشة (السابع من أبريل/نيسان 2026).

الأندية الإسرائيلية لن تحضر إلى تركيا

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية خبرا مفاده، أن الأندية الإسرائيلية لن تحضر إلى تركيا بذريعة "المخاوف الأمنية".

وتلعب الأندية الإسرائيلية مبارياتها على ملاعب محايدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع بدء حرب إبادة نفذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرت عامين.

ورحب الدوري الأوروبي لكرة السلة والأندية المشاركة فيه بما وصفوه "خطة السلام الأخيرة"، مؤكدين "إيمانهم بقدرة اللعبة على توحيد الناس والمجتمعات، والتزامهم بالمساهمة في السلام من خلال القيم المشتركة للرياضة والاحترام والوحدة" وفق الموقع الرسمي للبطولة.