بيرت تراوتمان.. من أسير حرب إلى أسطورة كروية في السيتي

في ربيع عام 1945، بينما كانت أوروبا تلتقط أنفاسها بعد نيران الحرب، كان الشاب الألماني "بيرنهارد كارل تراوتمان" يسير في طابور الأسرى البريطانيين، ونظرات الحقد تثقب ظهره.

لم يتخيل أحدٌ ولا هو نفسه أن هذا الجندي السابق في "اللوفتفافه" (سلاح الجو ألمانيا النازية) سيصبح خلال سنوات قلائل أيقونة تُرفع باسمها الأعلام في شوارع مانشستر، وأن كسرا في رقبته سيكسر حاجزا من الصراع الإنساني الأعمق والكراهية المقيتة.

ماضي الحرب المظلم

وُلد برنهارد تراوتمان لعائلة من الطبقة العاملة في بريمن (ألمانيا) عام 1943. وفي العاشرة من عمره، انضم إلى "يونغفولك"، الفرع الصغير من "شباب هتلر".

كانت "يونغفولك" منظمة للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، تنظم أنشطة خارجية واستعراضاتٍ ورياضة، بهدف غرس مبادئ الأيديولوجية النازية في نفوس أعضائها الشباب.

وفي بداية الحرب العالمية الثانية، انضم تراوتمان إلى سلاح الجو الألماني (لوفتفافه) وخدم مظليا.

وقاتل على الجبهة الشرقية لمدة 3 سنوات، وحصل على 5 ميداليات. وفي وقت لاحق من الحرب، نُقل إلى الجبهة الغربية، حيث وقع في أسر البريطانيين مع اقتراب الحرب من نهايتها.

بصفته جنديا متطوعا، صُنِّف سجينا من الفئة "ج"، أي أنه كان يُعتبر نازيا بحتا. كان واحدا من بين 90 جنديا فقط نجوا من الحرب من فوجه الأصلي المكون من ألف جندي، فنُقل إلى معسكر أسرى حرب في أشتون، لانكشاير.

وفي وقت لاحق، رفض برنهارد تراوتمان عرض العودة إلى الوطن، وبعد إطلاق سراحه في عام 1948، قرر الاستقرار في منطقة لانكشاير، حيث جمع بين العمل الزراعي ولعب كرة القدم للفريق المحلي، سانت هيلينز تاون.

من القاع إلى المجد

بفضل أدائه الجيد في سانت هيلينز حصل أداء تراوتمان على لقب "بيرت" الإنجليزي، وجذب انتباه أندية كرة القدم الكبرى. وفي عام 1949، انضم إلى مانشستر سيتي، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى آنذاك.

وعندما أعلن السيتي تعاقده مع الحارس الألماني، انفجرت المدينة غضبا وتجمع آلاف الأشخاص للتعبير عن احتجاجهم على "التعاقد النازي"، وسال الكثير من الحبر والرسائل المعارضة لقدومه وكتب أحدهم: "اذهب إلى الجحيم أيها الخائن".

وحتى صحيفة ديلي ميرور هاجمت الصفقة بعنوان ناري: "يوقّعون مع العدو!".

لكن مدرب الفريق "جوك تومسون" تمسك بقرار النادي وقال: "اشتريت لاعبا، لا جواز سفره. شاهدوه يلعب أولا".

لم يخيب تراوتمان تطلعات مدربه، وحوّل صفارات الاستهجان إلى هتافات خلال أشهر حيث شارك في جميع مباريات النادي الـ250 التالية، باستثناء 5 مباريات.

وقال المدافع السابق للسيتي فرانك سويفت: "كانت الكرات تنفجر كالقنابل في منطقة الجزاء، لكن بيرت كان يجمع شظاياها بهدوء. علمنا أن الرجل وراء القفازات مختلف".

برع تراوتمان في صد الكرات، وخاصة ركلات الجزاء، حيث تصدى لـ60% من تلك التي واجهها طوال مسيرته. بالإضافة إلى رد فعله الرائعة، كما تميّز أيضا بصلابته وشجاعته في التصديات.

فاز بيرت تراوتمان بجائزة أفضل حارس مرمى عام 1956، وساهم في فوز فريقه مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على برمنغهام سيتي في الخامس من مايو/أيار 1956.

كسر الرقبة.. وكسر القيود

في الدقيقة 75 من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أصيب بيرت تراوتمان في رقبته بعد اصطدامه بركبة لاعب برمنغهام سيتي، بيتر مورفي.

وسقط على الأرض فاقدا الوعي لثوانٍ، ثم نهض ممسكا رأسه المتدلي. لم يكن مسموحا بدخول أي لاعب بديل في تلك الفترة، لذا واصل تراوتمان المباراة وهو في حالة ذهول وعدم ثبات على قدميه.

خلال الدقائق الـ15 المتبقية، دافع عن مرماه، وتصدى لعدة فرص حاسمة أخرى وحافظ مانشستر سيتي على الفوز (3-1).

اعترف تراوتمان لاحقا بأنه قضى الجزء الأخير من المباراة "في حالة من الغموض".

لم يُكشف عن خطورة الإصابة إلا من خلال فحص بالأشعة السينية، أجراه تراوتمان بعد 4 أيام من المباراة شخّص طبيبه كسر الفقرة، وصُعق الطبيب الذي فحصه لاحقا: "لعب وكأنه لا يعرف أن فقراته العنقية تحولت إلى قطع بازل! لو تحركت إحداها، لشُل أو مات".

استغرق تعافي تراوتمان عدة أشهر، مما أدى إلى غيابه عن جزء كبير من موسم 1956-1957. وشهدت هذه الفترة العصيبة لتراوتمان حادثة أسوأ، إذ فقد هو وزوجته الإنجليزية، مارغريت التي التقى بها في سانت هيلينز، ابنهما البكر جون الذي لقي حتفه في حادث سيارة بعد بضعة أشهر من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1956، عن عمر يناهز 5 سنوات.

أنجب بيرت ومارغريت ولدين آخرين، لكن زواجهما تأثر سلبا بوفاة جون. انفصل الزوجان عام 1974. ثم تزوج تراوتمان مرتين أخريين.

محو الخطوط الحمراء بقفازات بيضاء

ما فعله تراوتمان لم يكن بطولة رياضية فقط، بل ثورة اجتماعية، ففي:

عام 1956: أصبح أول حارس يفوز بجائزة "لاعب العام" في إنجلترا (من اتحاد الكتّاب).

عام 1964: اعتزل بعد 545 مباراة، حاملا لقب "أعظم حارس في تاريخ السيتي" رغم بدايته المثيرة للجدل.

عام 2004: تسلم وساما من الملكة إليزابيث الثانية تقديرا لجهوده في المصالحة الألمانية البريطانية.

إرث لا يُنسى

حتى بعد اعتزاله، ظل تراوتمان سفيرا للعبة في أقاصي العالم حيث درب في ميانمار وتنزانيا وليبيريا وباكستان، داعما تطوير كرة القدم في المجتمعات الفقيرة.

وذكر تراوتمان في مذكراته: "لم آتِ لأغير التاريخ، بل لألعب الكرة. لكنهم جعلوني جسرا بين وطنين مزقتهما الحرب. ربما كانت الكرة هي السلام الذي انتظرناه طويلا".

وفي صباح 19 يوليو/تموز 2013، رحل تراوتمان عن 89 عاما في إسبانيا، حيث عاش سنواته الأخيرة. لكن سيرته بقيت درسا في تحويل العداء إلى احترام، والوجع إلى انتصار.

وقال بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الحالي): "عندما أرى لاعبيّ يتحدثون عن الإرث، أذكرهم بتراوتمان. لم يرفع ألقاب الدوري، لكنه رفع شيئا أثمن: روح الإنسان فوق الحرب".

قصة حارس المرمى الألماني لم تكن مجرد أسطورة كروية، بل ميثاق سلام مكتوبا بقفازات رياضية وتذكير بأن الكرة، حين تدور، تستطيع أن تدوس حتى على أشواك التاريخ.