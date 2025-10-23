برشلونة يوقع عقد رعاية مع "أوبر" بقيمة مليون يورو

وقع نادي برشلونة عقد رعاية لمدة 3 سنوات مع شركة النقل الأميركية "أوبر" بقيمة مليون يورو سنويًا.

وأبرم "البرسا" و"أوبر" رسميًا اتفاقية الرعاية -الأربعاء الماضي- في حفل أقيم بمرافق ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بحضور مانيل ديل ريو (المدير العام لنادي برشلونة) وفيليبي فرنانديز أرامبورو (الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في إسبانيا والبرتغال) وباو كوبارسي (مدافع البرسا).

وقد أبرم النادي الكتالوني وشركة النقل الأميركية شراكة لمدة 3 سنوات، ستُدرّ على برشلونة 3 ملايين يورو.

وبموجب العقد، ستظهر "أوبر" على لوحات إعلانات نادي برشلونة، وستُطلى العديد من سياراتها بألوان النادي في برشلونة.

كما ستُتيح الشركة إمكانية وضع شعار "أوبر" على السيارات الرسمية للنادي، بالإضافة للعديد من المزايا الأخرى، مثل الضيافة أيام المباريات وحقوق الصور مع اللاعبين.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تحسين تنقل المشجعين وإدارة حركة المرور في محيط "سبوتيفاي كامب نو" الجديد و"إسباي برشلونة".

كما تشمل الشراكة إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات، والترويج لحلول مستدامة، مثل خدمة "أوبر" الكهربائية بالكامل في برشلونة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، يُقدم إصدار محدود من 30 سيارة "كوبرا تافاسكان" مُصممة بألوان النادي، ومتاحة للتوصيل عبر خدمة "إلكتريك" (Electric) في التطبيق.

ونظرًا لقرب موعد انطلاق مباريات "كامب نو" على سبوتيفاي، ستوفر "أوبر" عدة نقاط انتظار وتوصيل موزعة حول الملعب لتسهيل دخول وخروج الجماهير، وستكون بعض هذه النقاط قريبة جدًا، إحداها على بُعد 80 مترًا فقط.