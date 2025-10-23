حقق العملاق الألماني بايرن ميونخ إنجازا غير مسبوق في تاريخه الكروي الممتد منذ 125 عاما بعد فوزه الكبير على كلوب بروج البلجيكي.

وفاز بايرن ميونخ أمس الأربعاء على ضيفه كلوب بروج بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بايرن يواصل انطلاقته القوية بفوز مثير على دورتموند

بايرن يواصل انطلاقته القوية بفوز مثير على دورتموند list 2 of 2 شاهد.. المغربي الخنوس يهدي الفوز لشتوتغارت بالدوري الألماني end of list

بايرن ميونخ يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة الأوروبية

وبهذا الفوز العريض، أصبح بايرن أول فريق في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يحقق 12 انتصارا متتاليا في بداية الموسم الكروي بجميع البطولات.

وافتتح بايرن موسم 2025-2026 بالتتويج بكأس السوبر الألماني بالفوز على شتوتغارت بنتيجة 2-1 وذلك يوم 16 أغسطس/آب الماضي، وبعدها بأيام قليلة دشّن حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الألماني بفوز عريض على لايبزيغ بسداسية نظيفة.

ومع الوصول إلى مباراة بروج، لم يتمكن أي فريق محلي أو حتى أوروبي من هزيمة فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي جدد عقده مع بايرن ميونخ هذا الأسبوع حتى صيف عام 2029.

وتاليا نتائج مباريات بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الحالي:

شتوتغارت 1-2 بايرن ميونخ (كأس السوبر الألماني). بايرن ميونخ 6-0 لايبزيغ (الجولة الأولى من الدوري الألماني). فيهين فيسبادن 2-3 بايرن ميونخ (الدور الأول من كأس ألمانيا). أوغسبورغ 2-3 بايرن ميونخ (الجولة الثانية من الدوري الألماني). بايرن ميونخ 5-0 هامبورغ (الجولة الثالثة من الدوري الألماني). بايرن ميونخ 3-1 تشلسي (الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري الأبطال). هوفينهايم 1-4 بايرن ميونخ (الجولة 4 من الدوري الألماني). بايرن ميونخ 4-0 فيردر بريمن (الجولة 5 من الدوري الألماني). بافوس القبرصي 1-5 بايرن ميونخ (الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال). أينتراخت فرانكفورت 0-3 بايرن ميونخ (الجولة 6 من الدوري الألماني). بايرن ميونخ 2-1 بوروسيا دورتموند (الجولة 7 من الدوري الألماني). بايرن ميونخ 4-0 كلوب بروج البلجيكي (الجولة 3 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال).

تعزيز الرقم القياسي

وبإمكان بايرن ميونخ تعزيز هذه السلسلة القياسية لكن مهمته لن تكون سهلة، إذ يحل العملاق البافاري يوم السبت المقبل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ بملعب بوروسيا بارك، في قمة الجولة الثامنة من "البونديسليغا".

إعلان

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ.

وفي الوقت نفسه يحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية العريقة برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة أيضا) بفارق الأهداف فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب.