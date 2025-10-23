الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد و التشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026 والتشكيلتين المتوقعتين والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتحظى مباراة الكلاسيكو بأهمية كبيرة نظرا للتنافس الشرس بين الريال وبرشلونة كما أن تاريخ مواجهتهما يؤكد صعوبة توقع الفائز باللقاء.

يتصدر ريال مدريد سلسلة المباريات التاريخية في الدوري الإسباني بنتيجة الفوز 105 مرات مقابل 104 لبرشلونة و52 تعادلا، لكن برشلونة يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي على ريال مدريد في جميع المسابقات.

فاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-3 في آخر لقاء جمعهما في مايو/أيار الماضي، في طريقه إلى التتويج بلقبه الـ28 في الليغا، سجل رافينيا هدفين في الفوز.

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة الكلاسيكو الساعة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت السعودية والدوحة والقاهرة، السابعة والربع (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويتمنى الفريق بقيادة مدربه تشابي ألونسو استعادة هيبته في مواجهات الكلاسيكو بعد خسارته في لقاء الذهاب الموسم الماضي.

وفي المقابل، يعيش برشلونة فترة تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي ألمت بعدد من لاعبيه الأساسيين مثل جافي، رافينيا، وليفاندوفسكي، مما أثر على أدائه في بداية الموسم، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.

ولكن الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانسي فليك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري.

واستطاع تشابي ألونسو، المدرب الشاب، خلال موسمه الأول مع الفريق أن يعيد الروح والطموح.

ولم يخسر ريال مدريد على أرضه في الدوري الإسباني منذ أبريل/نيسان الماضي، كما خسر الفريق مرة واحدة فقط منذ هزيمته في الكلاسيكو بنتيجة 4-3 في مايو/أيار الماضي، وكانت الهزيمة المذلة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في ملعب الرياض ميتروبوليتانو في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعتمد ألونسو على أسلوب لعب هجومي منظم مع التركيز على الاستحواذ والتمريرات السريعة، ويعتمد على قدرات فينيسيوس جونيور في استغلال الأطراف.

على الجانب الآخر، يقود برشلونة المدرب هانسي فليك، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات.

ويعتمد فليك على التوازن الدفاعي والهجوم السريع عبر لاعبيه الشباب مثل ويلسون أودوبيرت وراندال كولو مواني الذين يسعون لإثبات جدارتهم في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام برشلونة

كورتوا، فالفيردي، هويسن، ميليتاو، كاريراس، كامافينغا، تشواميني؛ غولر، بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام ريال مدريد

تشيزني، كوندي، كوبارسي، غارسيا، بالدي، بيدري، كاسادو، رافينيا، لامين جمال، لوبيز، راشفورد.