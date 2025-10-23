الفائزون بجائزة رجل المباراة في الجولة الثالثة من أبطال أوروبا 2025-2026
Published On 23/10/2025|
آخر تحديث: 13:39 (توقيت مكة)
كثيرون هم اللاعبون الذين تألقوا في مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، واستحقوا جائزة "رجل المباراة".
وكان لافتا رد فعل النجم التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد عندما أبلغ بأنه رجل مباراة فوز فريقه الصعب والمعقد على يوفنتوس 1-0.
Arda’s reaction when he found out he was the “Man of the Match” 😂😭 pic.twitter.com/KYUpAwzOJf
— Arda Guler| 15 (@xcue10_) October 22, 2025
وإضافة إلى غولر تألق الشاب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة بتسجيله ثلاثية في فوز فريقه على أولمبياكوس 6-1، وتألق نونو مينديز ظهير باريس سان جيرمان في فوز فريقه الساحق على باير ليفركوزن 7-2.
أبرز الفائزين بجائزة رجل المباراة في الجولة الثالثة من دوري الأبطال
- الإسباني فيرمين لوبيز (برشلونة): برشلونة x أولمبياكوس
- البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان): سان جيرمان x باير ليفركوزن.
- التركي أردا غولر (ريال مدريد): ريال مدريد x يوفنتوس
- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): أنتراخت فرانكفورت x ليفربول
- السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال): أرسنال x أتلتيكو مدريد
- الروماني دنيس مان (أيندهوفن): أيندوهوفن x نابولي
- الألماني لينارت كارل (بايرن ميونخ): بايرن ميونخ x كلوب بروج
- الإنجليزي أنتوني غوردن (نيوكاسل يونايتد): نيوكاسل يونايتد x بنفيكا
- النيجيري فيكتور أوسمين (غلطة سراي): غلطة سراي x بودو غليمت
- الهولندي دومفريس (إنتر ميلان): سانت جيلواز x إنتر ميلان
- البرازيلي سافينيو (مانشستر سيتي): فياريال x مانشستر سيتي
- الإنجليزي جيمي بينو جيتنز (تشلسي): تشلسي x أياكس أمستردام
- البرازيلي أليسون سانتوس (سبورتينغ): سبورتينغ x مرسيليا
- الألماني فيليكس نمبشا (دورتموند): كوبنهاغن x دورتموند
المصدر: الجزيرة