الفائزون بجائزة رجل المباراة في الجولة الثالثة من أبطال أوروبا 2025-2026

كثيرون هم اللاعبون الذين تألقوا في مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا واستحقوا جائزة "رجل المباراة".

وكان لافتا رد فعل النجم التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد عندما أبلغ أنه رجل مباراة فوز فريقه الصعب والمعقد على يوفنتوس 1-0.

Arda’s reaction when he found out he was the “Man of the Match” 😂😭 pic.twitter.com/KYUpAwzOJf — Arda Guler| 15 (@xcue10_) October 22, 2025

وإضافة إلى غولر، تألق الشاب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة بتسجيله ثلاثية في فوز فريقه على أولمبياكوس 6-1، وتألق نونو مينديز ظهير باريس سان جيرمان في فوز فريقه الساحق على باير ليفركوزن 7-2.

أبرز الفائزين بجائزة رجل المباراة في الجولة الثالثة من دوري الأبطال