العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في قمة مرتقبة هذا الأسبوع بالدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي لا يزال فيه مدرب الريال تشابي ألونسو يبحث عن أفضل تشكيلة لديه، في وقت يعاني الفريقان من أزمة إصابات متصاعدة أثرت على تشكيلتيهما بشكل كبير.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيق اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6 -1، كما فاز

الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري، بعد بداية الموسم القوية حيث جمع الفريق الملكي 24 نقطة من 10 مباريات محققا 7 انتصارات، و3 تعادلات، وبدون أي هزائم حتى الآن.

ويخوض لاعب وسط ريال مدريد السابق ألونسو أول مباراة كلاسيكو له بعد أن حل بديلا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل في مايو/أيار بعد موسم بلا ألقاب سيطر فيه برشلونة على منافسيه بـ4 انتصارات من 4 مواجهات.

وينتظر أن يلعب الريال بطريقة 4-3-3 مع الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مع الاعتماد على إرسال الكرات العرضية من الجانبين واستغلال سرعات ومهارات اللاعبين.

ويرجح أن يلعب برشلونة بطريقة 4-2-3-1 مع تقوية الوسط لتعويض غياب ليفاندوفسكي، ومحاولة بناء الهجمات من العمق والاعتماد على السرعة في الأطراف.

ولن يتمكن المدرب هانسي فليك من الجلوس على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا.

العائدون قبل الكلاسيكو

ريال مدريد:

المدافع الإسباني دين هويسن

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد

لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس

الظهير الأيسر فيرلاند ميندي

داني كارفخال

برشلونة:

البرازيلي رافينيا

الإسباني فيران توريس

الأوروغوياني أراوخو

👌 يوم حافل بالأخبار السارة 💪 رافينيا يستأنف تدريباته مع المجموعة

💪 فيران يستأنف تدريباته مع المجموعة

👏 درو يحتفل بظهوره الأول في دوري الأبطال pic.twitter.com/ZqkuU5v6xN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 23, 2025

المصابون قبل الكلاسيكو

ريال مدريد:

إعلان

الألماني أنطونيو روديغر

النمساوي ديفيد ألابا

برشلونة: