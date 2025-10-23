رياضة|إسبانيا

العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

المدافع الإسباني دين هويسن سيكون جاهزا للكلاسيكو (الفرنسية)
Published On 23/10/2025
آخر تحديث: 21:55 (توقيت مكة)

يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في قمة مرتقبة هذا الأسبوع بالدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي لا يزال فيه مدرب الريال تشابي ألونسو يبحث عن أفضل تشكيلة لديه، في وقت يعاني الفريقان من أزمة إصابات متصاعدة أثرت على تشكيلتيهما بشكل كبير.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيق اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6 -1، كما فاز
الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري، بعد بداية الموسم القوية حيث جمع الفريق الملكي 24 نقطة من 10 مباريات محققا 7 انتصارات، و3 تعادلات، وبدون أي هزائم حتى الآن.

ويخوض لاعب وسط ريال مدريد السابق ألونسو أول مباراة كلاسيكو له بعد أن حل بديلا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل في مايو/أيار بعد موسم بلا ألقاب سيطر فيه برشلونة على منافسيه بـ4 انتصارات من 4 مواجهات.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (C) takes part in a training session on the eve of the UEFA Champions League, League Phase - Matchday 3, football match between Real Madrid CF and Juventus FC at the club's training grounds of Valdebebas in Madrid, on October 21, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
ريال مدريد يستعد لمواجهة الكلاسيكو (الفرنسية)

وينتظر أن يلعب الريال بطريقة 4-3-3 مع الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مع الاعتماد على إرسال الكرات العرضية من الجانبين واستغلال سرعات ومهارات اللاعبين.

ويرجح أن يلعب برشلونة بطريقة 4-2-3-1 مع تقوية الوسط لتعويض غياب ليفاندوفسكي، ومحاولة بناء الهجمات من العمق والاعتماد على السرعة في الأطراف.

ولن يتمكن المدرب هانسي فليك من الجلوس على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا.

العائدون قبل الكلاسيكو

ريال مدريد:

  • المدافع الإسباني دين هويسن
  • الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد
  • لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس
  • الظهير الأيسر فيرلاند ميندي
  • داني كارفخال

برشلونة:

  • البرازيلي رافينيا
  • الإسباني فيران توريس
  • الأوروغوياني أراوخو

المصابون قبل الكلاسيكو

ريال مدريد:

  • الألماني أنطونيو روديغر
  • النمساوي ديفيد ألابا

برشلونة: 

  • فرينكي دي يونغ
  • روبرت ليفاندوفسكي
  • داني أولمو
  • خوان غارسيا
  • غافي
  • مارك أندريه تير شتيغن
