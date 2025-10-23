إندونيسيا تتمسك بمنع الإسرائيليين من المشاركة ببطولة العالم للجمباز

دافعت الحكومة الإندونيسية عن قرارها عدم منح تأشيرات للوفد الإسرائيلي الراغب في المشاركة ببطولة العالم للجمباز الفني التي تقام في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال وزير الشباب والرياضة إريك توهير -اليوم الخميس- في بيان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: بصفتنا ممثلين لحكومة إندونيسيا، نحن ملتزمون بمبدأ حماية الأمن والنظام العام والمصلحة العامة في كل تنظيم دولي، والقرار الذي اتخذناه يتوافق مع أحكام القوانين التشريعية المعمول بها.

وأضاف توهير "على هذا الأساس، اتُخذت خطوات لمنع الوفد الإسرائيلي من حضور بطولة العالم للجمباز في إندونيسيا".

وانتقد الوزير الإندونيسي قرار اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على بلاده بسبب امتناعها عن منح تأشيرات للوفد الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منعت روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية نهاية فبراير/شباط 2022، بعد غزوها لأوكرانيا.

وبعد قرار إندونيسيا عدم منح تأشيرات للوفد الإسرائيلي في بطولة الجمباز الفني، أصدرت اللجنة قرارات تحمي إسرائيل التي ارتكبت إبادة جماعية وانتهكت وقف إطلاق النار في غزة، وفرضت عقوبات على إندونيسيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، التي منعت روسيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024 وسمحت لرياضييها بالمشاركة كرياضيين محايدين، إنها لا تعارض مشاركة الرياضيين الإسرائيليين تحت العلم الإسرائيلي، واتخذت قرارات لمنع إندونيسيا من استضافة جميع الفعاليات الرياضية الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.

وطلبت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا من نظيرتها الوطنية الإندونيسية والاتحاد الدولي للجمباز الحضور إلى مقرها في لوزان لمناقشة الوضع.

وبدعم أميركي بدأت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، مخلفة 68 ألفا و280 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.