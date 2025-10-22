موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف الاتحاد نظيره الهلال الجمعة في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يدخل الهلال، رابع الترتيب برصيد 11 نقطة، المواجهة بهدف واضح هو الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

في المقابل يسعى الاتحاد، صاحب المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة (10 نقاط)، لاستغلال هذه الفرصة لانتزاع فوز غاية في الأهمية من شأنه أن يقلب الطاولة في صراع الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي

تقام المباراة يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب الإنماء بمدينة "الملك عبد الله الرياضية" بجدة.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية والدوحة والقاهرة، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.

🔙 نغلـق صفحة "آسيـا".. ونعـود لـ "الدوري" ⚽️💙 pic.twitter.com/oZ8pzxVspt — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 22, 2025

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستنقل مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026.

Thmanya HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويفتقد الهلال خدمات نجمه سالم الدوسري أمام الاتحاد، بسبب الإصابة التي لحقت به.

كما قرر الجهاز الطبي بنادي الهلال، إبعاد البرتغالي جواو كانسيلو، عن تدريبات الفريق، قبل مواجهة اتحاد جدة.

وكان كانسيلو قد تعرض للإصابة في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي أمام الدحيل القطري في لقاء الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، تأكدت جاهزية ثلاثي الاتحاد، مهند الشنقيطي والفرنسي كريم بنزيمة والهولندي ستيفن بيرغوين.

📸| لا وقت للراحـة 👏 pic.twitter.com/z3UWSKpOhV — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 21, 2025

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الهلال:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

بريدراج رايكوفيتش خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسي – مهند الشنقيطي

جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسي – مهند الشنقيطي خط الوسط: فابينيو – نغولو كانتي – حسام عوار

فابينيو – نغولو كانتي – حسام عوار خط الهجوم: ستيفن بيرغوين – صالح الشهري – كريم بنزيمة

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – خاليدو كوليبالي – متعب الحربي – يوسف أكتشيتشيك

ثيو هيرنانديز – خاليدو كوليبالي – متعب الحربي – يوسف أكتشيتشيك خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش – محمد كنو

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش – محمد كنو خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – مالكوم – داروين نونيز

تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال

فوز الهلال: 27

27 فوز الاتحاد: 11

11 التعادل: 16