أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2025 في فئة الرجال، وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكان النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالي ظفر بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2024 متفوقا على المغربي أشرف حكيمي.

يتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي:

المصري محمد صلاح

المغربي أشرف حكيمي

الكاميروني فرانك أنغيسا

الكونغولي فيستون ماييلي

الغابوني دينيس بوانغا

الغيني سيرهو جيراسي

المغربي أسامة المليوي

النيجيري فيكتور أوسيمين

السنغالي بابي ماتار سار

السنغالي إيليمان ندياي

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو

المصري أحمد الشناوي

الكاميروني أندريه أونانا

حارس الرأس الأخضر دياز جوزيمار فوسينها

المغربي منير محمدي

النيجيري ستانلي نوابيلي

السنغالي إدوارد ميندي

السنغالي مارك ديوف

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز

التونسي أيمن دحمان.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا:

المصريان إمام عاشور وإبراهيم عادل

الجزائري إسماعيل بلقاسمي

البوركينابي بلاتي توريه

البوركينابي إيسوفو دايو

الكونغولي فيستون ماييلي

المغربيون محمد حريمات ومحمد الشيبي وأسامة المليوي

التنزاني شوماري كابومبي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2025:

بوبيتسا: مدرب منتخب الرأس الأخضر

حسام حسن: مدرب منتخب مصر

كرونوسلاف يورتشيتش: مدرب بيراميدز

سامي الطرابلسي: مدرب منتخب تونس

روموالد راكونتدراب: مدرب مدغشقر

معين الشعباني: مدرب فريق نهضة بركان

وطارق السكتيوي: مدرب منتخب المغرب الأولمبي

محمد هبي: مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

وليد الركراكي: مدرب منتخب المغرب الأول

بابي تياو: مدرب منتخب السنغال

يتنافس على لقب أفضل نادي في عام 2025:

شباب بلوزداد الجزائري

شباب قسنطينة الجزائري

أسيك ميموزا الإيفواري

بيراميدز المصري

نهضة بركان المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

ستيلينبوش الجنوب أفريقي

الهلال السوداني

سيمبا التنزاني.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب:

الجزائر

الرأس الأخصر

مصر

ساحل العاج

غانا

المغرب

المغرب تحت 20 عاما

السنغال

جنوب أفريقيا

تونس.

يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في القارة:

البوركينابي أشرف تابسوبا

الإيفاري ألينيو هايدارا

الكونغولي نواه صديقي

المغربيون عبد الله وزان وحسام الصادق والمغربي عثمان معما

النيجيري دانيال بامي

السيراليوني موموه كامارا

ثنائي جنوب أفريقيا تيلون سميث ومبيكيلي مبوكازي.