فريق مغمور يهدي لقب الدوري السويدي لبلدة يسكنها 1485 نسمة

تعيش قرية هاليفيك الصغيرة ذات التعداد السكاني القليل والواقعة على الساحل الجنوبي للسويد، على وقع فرحة غامرة بعد نجاح فريقها ميالبي في التتويج بلقب الدوري السويدي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج ميالبي رسميا بلقب الدوري الاثنين الماضي عقب فوزه خارج ملعبه على غوتبورغ 2-0، وبإمكانه الآن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط بموسم واحد (67 نقطة)، إذ يحتاج لحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث المتبقية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا

رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا list 2 of 2 الطائرة تفاقم معاناة ليفربول المتعثر end of list

قصة ميالبي صاحب "معجزة" التتويج بالدوري السويدي

وبفضل إنجاز ميالبي أصبحت هاليفيك أصغر بلدة على الإطلاق تفوز بلقب دوري وطني معتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وسيتعين على الفريق خوض 3 جولات تأهيلية من أجل المشاركة في النسخة القادمة (2027/2026) من دوري أبطال أوروبا، وإذا نجح ميالبي في ذلك فإن هليفيك ستصبح أيضا أصغر بلدة في التاريخ تشارك في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية العريقة.

اللافت أن ملعب ستراندفالن معقل ميالبي يتسع لحوالي 6500 مشجع فقط، وهو ما يزيد على 4 أضعاف عدد سكان القرية البالغ عددهم 1485 نسمة.

CRAZY scenes in Sweden as tiny club Mjallby win their first ever Allsvenskan title and get a shot at Champions League football next season💥🇸🇪 Less than ten years ago the team from a fishing town (<1,500 population) were on the brink of relegation to the fourth tier and… pic.twitter.com/9ttUSDwhwA — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 21, 2025

ووصفت تقارير محلية وأوروبية هذا الإنجاز بأنه "معجزة كروية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بينما كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "فوز ميالبي بلقب الدوري يُعد ببساطة واحدة من أعظم القصص في تاريخ كرة القدم".

ومرّ ميالبي بظروف صعبة في السنوات الماضية، ففي عام 2016 نجا من الهبوط إلى الدرجة الرابعة بفضل فوزه على بريسبا بيرليك 3-0، وهو انتصار أنقذ النادي من الإفلاس.

إعلان

ثم حقق ترقيتين متتاليتين عامي 2018 و2019 ليعود إلى الدرجة الأولى وبقي فيها منذ ذلك الحين، وكان أفضل إنجاز له هو استقراره في المركز الخامس الموسم الماضي (2024) قبل أن يحقق اللقب في الموسم الحالي 2025.

ويبلغ متوسط عمر لاعبي ميالبي 24 عاما، وحقق الفريق 20 انتصارا و6 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة في 27 مباراة بالموسم (يبدأ في مارس/آذار وينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني كل عام).

ورغم العمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي لتطويره، إلا أن إجمالي إيراداته السنوية لا يتجاوز 2.3 مليون جنيه إسترليني.

وقالت "ذا صن": رغم الميزانية المتواضعة للغاية، لكن ما يملكه ميالبي لا يمكن شراؤه بالمال"، موضحة أن حياة الجميع هناك قائمة على الوحدة والبساطة مثل:

مخيم للعربات المتنقلة بالقرب من الملعب يذكّر الجميع (إدارة ولاعبين ومشجعين) ببساطة حياتهم.

مبنى سكني يعيش فيه معظم اللاعبين من أجل تعزيز وحدة الفريق.

متجر بقالة يجتمع فيه اللاعبون ويتواصلون مع الجماهير يوميا.

مدرب ألهم فريقه

ويملك ميالبي مدربا مرّ بظروف قاسية؛ إذ تم تشخيص إصابته بورم في الدماغ وسرطان البروستاتا لكنه ورغم ذلك ألهم الجميع روح التحدي والإصرار، والحديث هنا عن أندرس تورستنسون.

تورستنسون (59 عاما) كان لاعبا في صفوف الفريق منذ عام 1985 لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وفي بقية مشوار حياته التزم في الخدمة العسكرية ثم عمل مديرا لمدرسة بالتوازي مع مهنة التدريب مع فرق في الدرجات الدنيا، قبل أن يعود لتدريب ميالبي عام 2023.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 ضم إلى طاقمه الفني والإداري مساعدا جديدا هو كارل ماريوس أكسوم، وذلك في نفس العام الذي شُخّص فيه تورستنسون بالمرض.

اللافت أن أكسوم لم يمتلك أي خبرة تدريبية على مستوى الكبار، لكنه يحمل شهادة الدكتوراه في الإدراك البصري في كرة القدم الاحترافية، وهو مجال بحث فيه "فن المسح البصري وحركات الرأس السريعة التي تساعد اللاعبين على إدراك محيطهم واتخاذ قرارات أسرع".

أجواء خيالية في غرفة ملابس ميالبي

وعبّر إليوت ستراود (23 عاما) مهاجم الفريق عن فرحته الغامرة بعد التتويج بقوله "من الصعب استيعاب ما حدث، الأمور تسارعت كثيرا".

وتحدّث عن حالة الوحدة في صفوف الفريق: "عندما لا يكون لدينا تدريب أو مباراة نقيم حفلات شواء ونقضي الوقت معا، هذه الروابط التي نبنيها خارج الملعب هي ما يمنحنا القوة داخله، وهذا هو السر. نحن عائلة واحدة في نادٍ صغير، وهذا ما يجعل الأمر مميزا".