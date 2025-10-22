في انتظار الإعلان الرسمي.. زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن الدولي المغربي حكيم زياش، سيوقع رسميا مع نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق غلطة سراي التركي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو، على حسابه في إنستغرام، أنه بعد الاتفاق على الصفقة اليوم سيعود النجم المغربي إلى وطنه من بوابة الوداد.

وكتب رومانو "كان زياش متاحًا كلاعب حر، وبعد عدة اتصالات، أصبح جاهزًا لبدء فصل جديد مع الوداد، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد".

🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today. Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي من النادي الأحمر خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل المالية والتعاقدية النهائية.

ويعود زياش البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المغرب بعد فترات قضاها في أندية أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي.

وتأتي هذه الخطوة عقب فسخ تعاقده مع النادي التركي في وقت سابق من هذا العام، حيث ساهم بـ7 أهداف و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

ويسعى الوداد إلى تعزيز تشكيلته لبطولتي الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يواجه أشانتي كوتوكو الجمعة المقبل في المغرب، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف دون رد، ليقترب من التأهل لدور المجموعات.