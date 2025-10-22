رياضة|المغرب

في انتظار الإعلان الرسمي.. زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر

Soccer Football - International Friendly - Morocco v Peru - Metropolitano, Madrid, Spain - March 28, 2023 Morocco's Hakim Ziyech before the match REUTERS/Susana Vera
زياش يعود إلى المغرب بعد تجربة طويلة في ملاعب أوروبا (رويترز)
Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 20:21 (توقيت مكة)

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن الدولي المغربي حكيم زياش، سيوقع رسميا مع نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق غلطة سراي التركي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو، على حسابه في إنستغرام، أنه بعد الاتفاق على الصفقة اليوم سيعود النجم المغربي إلى وطنه من بوابة الوداد.

وكتب رومانو "كان زياش متاحًا كلاعب حر، وبعد عدة اتصالات، أصبح جاهزًا لبدء فصل جديد مع الوداد، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي من النادي الأحمر خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل المالية والتعاقدية النهائية.

ويعود زياش البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المغرب بعد فترات قضاها في أندية أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي.

وتأتي هذه الخطوة عقب فسخ تعاقده مع النادي التركي في وقت سابق من هذا العام، حيث ساهم بـ7 أهداف و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

ويسعى الوداد إلى تعزيز تشكيلته لبطولتي الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يواجه أشانتي كوتوكو الجمعة المقبل في المغرب، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف دون رد، ليقترب من التأهل لدور المجموعات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

