شاهد.. اشتباكات عنيفة وطرد 7 لاعبين وغاز مسيل للدموع بالدوري البوليفي

شهدت إحدى المباريات بالدوري البوليفي لكرة القدم شجارا جماعيا بين اللاعبين، مما أجبر الشرطة على اقتحام الملعب واستخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة منها للسيطرة على الأمور.

وحدثت الواقعة خلال مباراة متوترة جمعت بين فريقي بلومينغ سانتار كروس وبوليفار ضمن الجولة الـ23 من الدوري المحلي.

مباراة تتحول إلى ساحة حرب والشرطة تتدخل وتطلق الغاز

اندلعت شرارة الأزمة قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما اصطدم داميان باتالاني لاعب بوليفار ببراوليو أورازانا حارس بلومينغ داخل منطقة الجزاء.

#noticiasdeportes

En un encuentro que tuvo de todo, Bolívar venció a Blooming 2-1 en el torneo Todos Contra Todos en la cancha de Real Santa Cruz

* Siete tarjetas rojas 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 fueron mostradas en el encuentro: cuatro para #Blooming y tres para #Bolívar

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/7GEaznhZpW — Paulo Cuiza (@PauloCuiza) October 18, 2025

وسقط باتالاني على الأرض المغمورة بالمياه متألما وطالب زملاءه بالحصول على ركلة جزاء، لينخرط لاعبو الفريقين في شجار عنيف تخلله الكثير من الركلات والدفع بالأيدي وتبادُل اللكمات وفق ما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطرت الشرطة للتدخل في محاولة منها لاستعادة النظام، وبعد عودة الهدوء أشهر الحكم 5 بطاقات حمراء على لاعبي الفريقين.

وفي الشوط الثاني رفع الحكم بطاقتين حمراوين أخريين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7 بواقع 4 لفريق بلومينغ و3 لبوليفار.

وخطف بوليفار الفريق الضيف، هدف الفوز (2-1) في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وهو ما فجّر شجارا آخر بعد نهاية المباراة.

وانتقلت أحداث العنف إلى غرف الملابس، وهناك اضطرت الشرطة مجددا لاستخدام الغاز المسيل للدموع، في حين تم إلغاء المؤتمرات الصحفية بعد المباراة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

إعلان

وأكد الاتحاد البوليفي لكرة القدم في وقت لاحق أنه بصدد متابعة أحداث المباراة ودراسة تفاصيل الأزمة، من أجل فرض عقوبات صارمة على المتورّطين في الواقعة.

8 بطاقات حمراء بمباراة واحدة

في الأثناء، أشارت تقارير محلية إلى أن تلك المباراة ليست هي الأسوأ في تاريخ كرة القدم البوليفية من حيث عدد البطاقات الحمراء.

وأكدت أن الرقم القياسي في ذلك ما زال بحوزة مباراة بلومينغ سانتا كروس ضد سترونغيست التي جرت عام 1999 وفاز فيها الأول بنتيجة 2-0 إذ شهدت إشهار 8 بطاقات حمراء.

يُذكر أن بوليفار عزّز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 46 نقطة، ليقف على بعد 9 نقاط من المتصدر أولويس ريدي علما بأن الأول لعب مباريات أقل.

وعلى الجهة الأخرى تجمّد رصيد بلومينغ سانتا كروس عند 37 نقطة أبقته في المركز الرابع.