سبب غريب لإلغاء إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إلغاء برمجة مباراة فياريال وبرشلونة ضمن الدوري المحلي في ميامي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكتبت الرابطة "تود رابطة الدوري الإسباني إبلاغكم أنه بعد مناقشات مع الجهة المنظمة للمباراة في ميامي أعلنت الأخيرة قرارها إلغاء الحدث بسبب حالة عدم اليقين التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مفاجأة مدوية من مولر "جلاد" برشلونة

مفاجأة مدوية من مولر "جلاد" برشلونة list 2 of 2 شاهد.. طرد لاعب بسبب تحطيمه شاشة "الفار" end of list

وأعربت الرابطة عن أسفها لعدم تمكنها من اغتنام "هذه الفرصة التاريخية" لتنظيم مباراة دوري في الخارج لأول مرة.

ولاقت مبادرة إقامة المباراة بين فياريال وبرشلونة في ميامي استنكارا واسعا من الأندية الإسبانية في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها ريال مدريد، وكذلك من لاعبي برشلونة، بينهم القائد الهولندي فرينكي دي يونغ.

وبناء على طلب رابطة اللاعبين الإسبان رفضت جميع فرق الدوري الإسباني لعب الثواني الأولى لمبارياتها نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على هذا المشروع.

وازداد الضغط في الساعات الأخيرة، ولا سيما عقب تصريحات لاعبي ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وداني كارفاخال اللذين زعما أن إقامة المباراة في الولايات المتحدة "ستشوه المنافسة وتصب في مصلحة برشلونة".

وكان من المفترض أن تُطرح -أمس الثلاثاء- التذاكر الأولى للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب "هارد روك"، لكن المبيعات المسبقة "أُجّلت" إلى أجل غير مسمى بسبب المعارضة للمشروع في إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) -رغم معارضته نقل مباريات الدوري- أنه سمح لفرق الدوري الإسباني (الليغا) والدوري الإيطالي بإقامة مباراتي فياريال ضد برشلونة في ميامي، وميلان ضد كومو في أستراليا، متسببا في معارضة العديد من الأندية ومجموعات المشجعين بأنحاء أوروبا.