رقم قياسي بعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا

شهد اليوم الأول من مباريات الجولة الثالثة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة.

وأقيمت أمس الثلاثاء 9 مباريات لحساب الجولة الثالثة، على أن تُستكمل بقية المباريات الليلة وأبرزها القمة الإسبانية الإيطالية بين ريال مدريد ويوفنتوس على ملعب سانتياغو برنابيو.

رقم قياسي لعدد الأهداف في ليلة واحدة بدوري أبطال أوروبا

وكانت سهرة الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليلة استثنائية بكل المقاييس، إذ حفلت بغزارة تهديفية في معظم ملاعب القارة الأوروبية.

واهتزت الشباك 43 مرة في ليلة واحدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة في عدد مباريات أقل، بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وحضرت الأهداف في 8 مباريات، بينما غابت في لقاء وحيد جمع بين كيرات ألماتي من كازاخستان وضيفه بافوس القبرصي.

العدد الأكبر من الأهداف جاء في مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب ومضيفه باير ليفركوزن التي أقيمت على ملعب باي أرينا معقل الثاني، وانتهت بفوز كاسح للعملاق الباريسي7-2.

وجاءت مباراة آيندهوفن الهولندي وضيفه نابولي بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الثاني، إذ شهدت تسجيل 8 أهداف، كان من نصيب أصحاب الأرض 6 منها.

أما برشلونة فاستعاد توازنه بالبطولة وحقق انتصارا عريضا على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وفي ما يأتي نتائج جميع مباريات سهرة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا:

برشلونة الإسباني 6-1 أولمبياكوس اليوناني.

كيرات ألماتي من كازاخستان 0-0 بافوس القبرصي.

فياريال الإسباني 0-2 مانشستر سيتي الإنجليزي.

باير ليفركوزن الألماني 2-7 باريس سان جيرمان الفرنسي.

آيندهوفن الهولندي 6-2 نابولي الإيطالي.

كوبنهاغن الدانماركي 2-4 بوروسيا دورتموند الألماني.

أرسنال الإنجليزي 4-0 أتلتيكو مدريد الإسباني.

سانت غيلواز البلجيكي 0-4 إنتر ميلان.

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 3-0 بنفيكا البرتغالي.

يُذكر أن اليوم الأخير من مرحلة الدوري للبطولة ذاتها في الموسم الماضي (2024-2025) شهد تسجيل 64 هدفا، لكن حينها أُقيمت 18 مباراة في وقت واحد التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.